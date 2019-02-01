Дикая кошка: Пенелопа Крус в новой рекламе Swarovski

Актриса стала лицом новой коллекции бренда

Пенелопа Крус в рекламе Atelier Swarovski Фото: Atelier Swarovski

Пенелопа Крус, не так давно восхитившая всех своим новым платьем, сплошь усыпанным пайетками, стала лицом новой рекламной кампании Atelier Swarovski.

Пенелопа Крус в рекламе Atelier Swarovski. Фото: Atelier Swarovski

Как сообщается, над снимками для новой коллекции работали известные фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт, на чьих работах актриса идеально вписалась в картину диких джунглей, воплотив в себе образ дикой кошки.

Пенелопа Крус в рекламе Atelier Swarovski. Фото: Atelier Swarovski

"Мне понравилось работать с Мертом и Маркусом. Они заставляют чувствовать меня красивой, как и коллекции Atelier Swarovski. Я очень горжусь этим своим партнерством. Мне ужасно повезло – я могу рассказывать об осознанной роскоши и создавать ее сама", – прокомментировала свою совместную работу с брендом Пенелопа.

Пенелопа Крус в рекламе Atelier Swarovski. Фото: Atelier Swarovski

Мы же можем полюбоваться не только самой звездой, но и украшениями, сверкающими на ее шее, тонких запястьях и в ушах.

Пенелопа Крус в рекламе Atelier Swarovski. Фото: Atelier Swarovski

Напомним, ранее Пенелопа Крус, которая не так давно стала лицом итальянского бренда Carpisa, снялась в его новой рекламной кампании. Также актриса появилась в объективе самого Лагерфельда в беретах, полосатых блузках и классических жакетах Chanel.

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