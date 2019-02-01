Дикая кошка: Пенелопа Крус в новой рекламе Swarovski
Актриса стала лицом новой коллекции бренда
Пенелопа Крус, не так давно восхитившая всех своим новым платьем, сплошь усыпанным пайетками, стала лицом новой рекламной кампании Atelier Swarovski.
Как сообщается, над снимками для новой коллекции работали известные фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт, на чьих работах актриса идеально вписалась в картину диких джунглей, воплотив в себе образ дикой кошки.
"Мне понравилось работать с Мертом и Маркусом. Они заставляют чувствовать меня красивой, как и коллекции Atelier Swarovski. Я очень горжусь этим своим партнерством. Мне ужасно повезло – я могу рассказывать об осознанной роскоши и создавать ее сама", – прокомментировала свою совместную работу с брендом Пенелопа.
Мы же можем полюбоваться не только самой звездой, но и украшениями, сверкающими на ее шее, тонких запястьях и в ушах.
Напомним, ранее Пенелопа Крус, которая не так давно стала лицом итальянского бренда Carpisa, снялась в его новой рекламной кампании. Также актриса появилась в объективе самого Лагерфельда в беретах, полосатых блузках и классических жакетах Chanel.
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