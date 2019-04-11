Дива шоу-бизнеса: Тина Кароль восхитила полупрозрачным платьем
Роскошный образ певицы очаровал фанатов
В последнее время украинская певица Тина Кароль отдает предпочтение роскошным вечерним платьям. Недавно на очередных съемках знаменитость появилась в изумительном платье розового цвета, усыпанное стразами в зоне декольте.
Артистка появилась на концерте "Вечер премьер с Катей Осадчей" в изумительном платье с прозрачными и белыми вставками из фатина от британского модного дома Aadnevik. Наряд оголил стройные ноги певицы, а благодаря глубокому декольте бюст Тины был выгодно подчеркнут.
Ко всему, украинская певица украсила свой безупречный образ трендовыми серьгами в форме сердце со стразами от Balenciaga. Из украшений на Тине также можно увидеть изысканные кольца и серебристый браслет. Свой светский аутфит Кароль дополнила нежными босоножками на каблуке. И, конечно, фирменный знак звезды – яркая красная помада. Настоящая дива, что тут еще скажешь!
Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV. Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.
Также смотрите видео, как Тина Кароль воспитывает своего сына:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram