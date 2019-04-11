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Дива шоу-бизнеса: Тина Кароль восхитила полупрозрачным платьем

Роскошный образ певицы очаровал фанатов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:26
Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

В последнее время украинская певица Тина Кароль отдает предпочтение роскошным вечерним платьям. Недавно на очередных съемках знаменитость появилась в изумительном платье розового цвета, усыпанное стразами в зоне декольте.

Артистка появилась на концерте "Вечер премьер с Катей Осадчей" в изумительном платье с прозрачными и белыми вставками из фатина от британского модного дома Aadnevik. Наряд оголил стройные ноги певицы, а благодаря глубокому декольте бюст Тины был выгодно подчеркнут.

Тина Кароль в роскошном белом платье от бренда Aadnevik
Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль в роскошном белом платье от бренда Aadnevik
Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль в роскошном белом платье от бренда Aadnevik
Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль в роскошном белом платье от бренда Aadnevik
Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль в роскошном белом платье от бренда Aadnevik
Фото: instagram.com/tina_karol
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Ко всему, украинская певица украсила свой безупречный образ трендовыми серьгами в форме сердце со стразами от Balenciaga. Из украшений на Тине также можно увидеть изысканные кольца и серебристый браслет. Свой светский аутфит Кароль дополнила нежными босоножками на каблуке. И, конечно, фирменный знак звезды – яркая красная помада. Настоящая дива, что тут еще скажешь!

INSTAGRAM (@tinakarol_fantina)

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV. Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.  

Также смотрите видео, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

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