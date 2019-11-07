Дизайнер Юлия Рудницкая: "Декрет стал отправной точкой для начала моего бизнеса"

История Юлии Рудницкой – от дизайнера в команде Анны Седоковой до развития собственного бизнеса

Сегодня не будет историй о быстром успехе, которые так милы каждому. Перед тем как открыть свою линию одежды и завоевать внимание именитых клиентов, Юлия Рудницкая сначала долго училась, а потом работала для брендов Андре Тана и Анны Седоковой. И она об этом нисколько не жалеет! Почему иногда лучше выбирать длинный путь для достижения своей цели и как победить в конкуренции даже с самыми раскрученными звездами, которые сейчас активно запускают свои бренды – в эксклюзивном интервью основательницы бренда RUD_brand.

Юля, расскажите, с чего началось сотрудничество с Анной Седоковой?

С Instagram! Я увидела ее пост в профиле о том, что она ищет дизайнера и запускает свою марку одежды. Я решила рискнуть и попробовать: отправила ей пару эскизов. Она тогда жила в Америке, соответственно я и отправила макеты одежды в духе той страны. Через несколько дней она ответила, что ей понравились мои идеи, дала мне еще одно задание, затем уже в одном из киевских кафе мы встретились, поговорили и наметили дальнейший план работы.

Какие трудности возникают во время работы со звездой?

Практически вся работа велась онлайн, ведь тогда Анна жила на две страны. Из-за девятичасовой разницы во времени мы иногда проводили совещание в три часа ночи – не могу сказать, что мой муж был в восторге. По человеческим качествам она прекрасна, да и поработать с людьми из шоу-бизнеса очень интересно, они отличаются от нас. Спорили тоже конечно, но ведь так и рождается истина. Я как-то всегда улавливала ее настроение, она задавала направление, а я ему следовала.

Не сложно ли создавать одежду, которая не совсем близка личному вкусу?

Да, тогда все было заточено под американскую стилистику, которая тогда была популярна. Вещи оверсайз, неоновые цвета, спортивный шик были в новинку, и мне даже было интересно работать в этом направлении. Хотя, конечно, мне ближе минимализм и сдержанные оттенки.

Почему же закончилось сотрудничество?

Я просто ушла в декрет, и знаете, это в большей степени и стало отправной точкой для начала уже моего бизнеса. Прошло два месяца после родов и я поняла, что не могу без движения, мне нужны мои ткани, выкройки, тогда я чувствую течение жизни. Мой муж и бабушки с дедушками помогли. Да и с маленькими детьми проще – они просто спят, едят, играют. Сейчас сыну уже три годика, да, вот теперь уже нужна большая занятость. Тогда же я решила вернуться в модный бизнес и рискнула, создав небольшую коллекцию. У моих друзей был магазин в одном из торговых центров, вот я и отдала вещи им на реализацию. Параллельно запустила и страничку в Instagram.

Юлия Рудницкая Фото: Иван Марчук, Сегодня

Сколько средств тогда вложили в запуск?

500 евро – это были все мои личные средства, которые я специально откладывала. Половину потратила на ткани, а половину на само изготовление, в итоге отшили около 10 вещей в нескольких размерах.

Сколько людей сейчас у вас в команде?

Пять человек, на аутсорсе я работаю с двумя небольшими производствами, которые отшивают нам уже партии. Они присылают мне и сэмплы, ведь перед выпуском коллекции все создается в единичном размере. Мы отсматриваем образцы, вносим коррективы и уже тиражируем. У нас также есть вязальный цех, тоже на удаленной работе. В дальнейшем, кстати, планирую перейти к изготовлению сумок, появится больше сотрудников, но это пока в планах, все должно быть постепенно.

Бывало ли так, что по эскизу на бумаге все хорошо, а созданная по нему вещь получилась не очень?

Да, так бывает и очень часто! В процессе производства уже начинаешь понимать, что эта деталь иначе производится или вообще это пока невозможно воплотить, например, нет подходящей ткани. Все эти нюансы в совокупности могут дать не тот результат, который ты ожидаешь. А вот бывает и наоборот. Нашла картинку или клиент говорит: "А у вас вот такого не хватает, сделайте". Я фильтрую эти запросы и делаю вещь, которая кажется не такой, чтобы вау, а получается классная модель! Да, такие вот парадоксы.

Хорошая вещь должна быть качественной, и она просто не может стоить дешево

Каким тканям отдаете предпочтения – отечественным или заграничным?

Стараюсь заказывать материалы, отвечающие мировым стандартам, – из Италии, Турции, Германии. Сама в эти страны не летаю – это пока не рентабельно. С украинскими тканями сложнее, их производят больше хозяйственного назначения. Страна просто пока не обладает достаточными мощностями для их производства. Если ситуация поменяется, я не против внедрять и украинские материалы при пошиве.

Юлия Рудницкая Фото: Иван Марчук, Сегодня

Кстати, заграничные ткани – одна из причин дороговизны дизайнерской одежды?

Да, мы это закладываем в расходы. Хорошая вещь должна быть качественной, и она просто не может стоить дешево. Возьмем, например, нитки. Можно купить немецкие, дорогие, а можно дешевые – китайские, и это очень повлияет на конечный продукт и на его стоимость. Вот почему в масс-маркете все можно купить дешевле. Они штампуют одну вещь в тысячных копиях. В Китае и миллионные партии есть, себестоимость которых пару копеек. Мне же так работать просто не интересно. Я могу максимум 10 экземпляров вещей в одном дизайне изготовить. Дальше я уже буду что-то менять в крое или фурнитуре. Мой покупатель это понимает и готов платить за качество и эксклюзивность, хотя все же признаю, что наш народ к суперэксклюзиву пока не готов.

Почему?

Украинские девушки делятся на два типа. Есть те, кто не следит за модой, им важен комфорт, чтобы было тепло, чтобы долго носилось и не вычурно. Есть и девушки, которые стараются следовать трендам, тут мы с ними сходимся. Но нужно понимать, что все мировые тренды нужно адаптировать под наш рынок. В каждой стране есть свои покупательские потребности. В Эмиратах, возможно, мои коллекции покажутся скучными, там любят золото и блеск. В Украине тоже пока не все воспринимают идеи скандинавского стиля и тренд на минимализм, хотя позитивное обучающее влияние блоггеров, конечно же, чувствуется. Наши покупательницы все еще избегают сложного кроя, непонятных деталей, так что пока покупательнице не объяснишь, как это носить, где обыграть, как застегнуть, как зацепить – они даже не возьмут померить, все хотят привычную форму.

В Украине пока не все воспринимают идеи скандинавского стиля и тренд на минимализм

Недостаток нашего ритейла в том, что они не обучают продавцов, а те не могут подсказать покупателям, что и с чем можно носить и как сочетать. Я же создаю одежду с усложняющими элементами, которые здорово дополняют весь образ.

Какие еще характерные особенности вашего бренда?

Это продолжение меня, это то, что я люблю. Понятные и лаконичные формы, сдержанные цвета, но с какими-то фишками, как например, складки, защип, манжет. Такими деталями усложнить образ – это про Rud_brand. Когда у вас интересная деталь в образе, вас и интересно изучать, разглядывать, ваш собеседник точно вас так запомнит. Допустим черное платье, но с красной строчкой...

Коллекция RUD_brand Фото: Иван Марчук, Сегодня

Есть ли мировые тренды, которые категорически не подходят славянским девушкам?

Все можно внедрить при желании: вопрос – как это будем сочетать. Берем ту же майку-алкоголичку, но сверху надеваем рубашку. Мы все должны быть немного стилистами и изучать моду. Просто купить вещь – это еще не конечный результат. Нужно думать, с чем ее сочетать.

Мы все должны быть немного стилистами и изучать моду

Мне нравится, что сегодня люди стали обдуманно подходить к выбору: не купить пять непонятных вещей, а один свитер, жакет, брюки и джинсы, яркие аксессуары, так можно хоть 30 раз сочетать и создавать новые образы. Среди хороших примеров из мировой моды вспомним спортивную обувь, которую теперь мы надеваем и под деловые костюмы и под платья.

На что сейчас лучше бросать силы – на оффлайн продажи или раскрутку бренда через соцсети, через тот же Instagram?

Я начала свой путь одновременно с продвижением и там и там. И сейчас прибыль поступает 50 на 50 от этих направлений. По моему опыту, даже в эпохе диджитала не нужно забывать про оффлайн. Человеку важно всегда прийти, пощупать, понять, что за ткань, померять, по фото же всех нюансов не понять, да и ведь в Instagram девушки, демонстрирующие модель одежды, могут обладать совершенно другой фигурой, чем покупательница. Бывает, что в шоуруме она вдруг выбирает что-то ранее ею незапланированное и оказывается, что эта вещь – идеальная для нее. Я думаю? все должно идти параллельно. Я заказываю рекламу в Instagram, но и "сарафанное радио" никто не отменял. Лояльный клиент скажет своей подруге, и так молва пойдет дальше. Поэтому я стараюсь с каждым общаться, уделять время.

Бывает, что приходится шить вещь, но совершенно этого не хочется?

У меня ярко выраженная стилистика, и я ее никому не навязываю. Зачем? Какой смысл, если человеку будет в этом некомфортно. У меня оверсайз жакеты с интересными деталями. Девочки, любящие так называемые "sexy-платья", ко мне не придут. В порядке исключения индивидуально могу, конечно, пошить, то, что я бы сама не надела, например, трикотажные облегающие платья...

Юлия Рудницкая Фото: Иван Марчук, Сегодня

Но вы сами в облегающем платье…

Не совсем. Обратите внимание, я поддержала его оверсайз жакетом с широкой линией плеча. Опять же, все дело в том, как сочетать вещи между собой.

В каких городах еще представлены ваши коллекции?

В Днепре, Харькове, Виннице и в некоторых странах СНГ. Вот с Одессой пришлось приостановить сотрудничество.

Почему?

Через Instagram заказы продолжают поступать, ведь в этом городе очень модная публика, даже избирательнее, чем в Киеве. Там мы попросту не сработались с магазином. Думаю, мы будем пробовать еще. Вообще, следует тщательно отбирать, с кем сотрудничать. За три года я уже научилась различать. Когда же ты вкладываешь душу, энергию в одежду, ты ее отправляешь в шоурум, а за ней никто не присматривает, ее не покупают и отправляют обратно в непотребном виде – очень неприятно. Такое часто происходит в маленьких шоурумах. Те же, кто уже сделал себе имя, иначе относятся и к размещению товара, и обучают консультантов, чтобы они могли достойно представить твой бренд. Но следует учитывать, что если в магазине представлено много брендов, то ваш могут попросту не заметить. Так что нужно все нюансы обсуждать заранее.

Следует тщательно отбирать, с кем сотрудничать

Как не потеряться при такой огромной конкуренции, ведь селебрити тоже стали повально открывать свои линии одежды?

Тут важно, чтобы тебя не кидало из стороны в сторону: часто хочется и то сделать, и это, но важно гнуть свою линию и следовать единой стилистике. Образование тоже никто не отменял. Есть ряд тонкостей, который человек, если не учился, никогда до конца не осознает. Когда звезды становятся дизайнерами, у них безусловно есть для этого бюджет, но зато у них нет того количества знаний, которые нужны при запуске линии одежды. Я же не могу, занимаясь швейным бизнесом, взять и открыть ресторан, мне для этого нужен будет специалист.

Юлия Рудницкая Фото: Иван Марчук, Сегодня

То есть вы не будете говорить о бесполезности профильного образования?!

Конечно, оно необходимо! Я вообще изначально хотела стать дизайнером. Правда, никто не понимал, куда я вообще поступаю, все думали, что я буду швеей, никто особо в меня не верил, да и не было понимания, что это за профессия такая – дизайнер, ну строчи себе что-то на машинке. Но я горела и обожала это дело. Огромный плюс был в том, что нас с первого курса отправляли на практику к дизайнерам, и я сразу попала к Андре Тану. Он сам тогда только начинал, у него была маленькая команда. Я пришивала бирки, ходила за тканью. Затем одна из его администраторов создала свой бренд, и я уже с ней работала дальше. Я очень благодарна своему учебному университету, ведь теория без практики бессмысленна.

Важно гнуть свою линию и следовать единой стилистике

А чему вас так и не научили, но пришлось столкнуться при производстве?

Много мелких моментов при создании создают большие трудности. Для того, чтобы создать целую коллекцию, нужно наладить поставки ткани и фурнитуры и прочих сопутствующих товаров. Если что-то упустишь, может остановиться весь процесс. Так что одно дело – нарисовать эскиз, и совершенно другое – создать по нему модель одежды.

А случалось ли, что создание коллекций было под угрозой?

Я себе стараюсь четких дедлайнов не ставить. Если вижу, что в коллекции чего-то не хватает, то по ходу уже разбираюсь. Вообще быстро ничего не получается, в поставках могут не положить что-то нужное, с производства вещь может прийти с браком: рукав короче или подкладку забыли, и начинаешь опять все переделывать. Вот, казалось бы, обычные бирки, но и с ними куча проблем, одни макеты чего стоят! А ведь приобретая пиджак, никто даже не догадывается, сколько людей стоит за производством этой вещи.

Вы уже начали нам рассказывать о вашем подходе к бизнесу, а в чем особенность женского предпринимательства, на ваш взгляд?

Возможно и нужно ставить жесткие тайминги, но я человек творческий, мне нужно вдохновение. Если дело не идет, я откладываю и даю себе время "на подумать". Конечно, если клиент ждет, тут уже это правило не работает. Но вообще я стараюсь, чтобы все было спокойно и больше работаю интуитивно. У женщин все же происходит из любви к своему делу. Мне вначале нравится ткань, и потом я понимаю, какую вещь можно из нее пошить, а затем уже перехожу к разным там сметам и расчетам. Когда ты вкладываешь эмоции и свою позитивную энергию, то покупатель это чувствует и, безусловно, отдаст предпочтение твоей одежде. А у мужчин-бизнесменов все больше от разума, они прагматичны и расчетливы. Не говорю, что это плохо, просто не мое.

У женщин все происходит из любви к своему делу

Внесла ли эпоха бодипозитива коррективы в вашу работу?

Мы много чего делаем на заказ. Если клиенту понравились вещи, но нет его размера, мы сошьем для него специально аналог. Но вообще у нас очень обширная размерная сетка, у нас есть и изделия XXXL. Да и дело не только в весе, есть девушки низкого роста, и мы тоже специально подгоняем вещи под них. Не забывайте также, что у меня же вещи оверсайз, так один жакет может сесть сразу на три размера, просто на ком-то будет смотреться свободнее, а кому-то сядет по фигуре. Мне же важно, чтобы моему клиенту было комфортно, иначе какой в этом смысл?

Юлия Рудницкая Фото: Иван Марчук, Сегодня

Думали переходить на устойчивое развитие?

Мы, как и многие мировые бренды, стараемся следовать некой экологичности. Мы закупили специальные биоразлагаемые пакеты. Всегда также работаем только с эко-кожей. По своим свойствам иногда она даже лучше натуральной, износоустойчивая, да и в пошиве удобнее.

И в финале нашего разговора все же объясните нам: три года вашему бренду, три года вашему сыну, как же вы успеваете?

Мой муж работает дома и в это время может уделять время ребенку. Помогает и то, что когда ты настроил процесс работы, можешь один рабочий день и пропустить. Я учусь разграничивать сферы своей жизни, и когда прихожу домой, не заниматься работой, хотя и не всегда так бывает. Есть и усталость, конечно, но когда делаешь любимое дело – это как-то компенсируется. Дома же ждет улыбающийся сын и все рабочие неурядицы как-то забываются. Не без сложностей, конечно, но важно ко всему правильно относиться.

А как это правильно?

Как идет, значит так и должно быть. Стараюсь отпускать ситуацию, принимать происходящее таким, как оно есть, не стрессовать. Многие психологи утверждают, что очень важно жить сегодняшним днем, не заглядывая в будущее, да и в прошлом особо не копаться – вот и я стараюсь следовать этим советам.

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