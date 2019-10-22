Дизайнеры, блогеры и стилисты: в Киеве прошла первая встреча фэшн клуба

Всегда ли "модно" означает "дорого"?

Фэшн-сообщество Украины объединило стилистов, дизайнеров и известных блогеров в центре столицы. В модном клубе Киева прошел день открытых дверей, где побывала журналистка телеканала "Украина" Наталья Тимуршина, которая узнала у самых модных людей, всегда ли "модно" означает "дорого".

Отель в центре украинской столицы на один день превратился в элитный фэшн клуб. Его участники ранее были знакомы только в интернете. "Только на просторах Фейбука и Инстраграма, – говорит организатор модного клуба Ирина Капраш, – сегодня мы этих людей вывели в офлайн и они могут познакомиться.



Женщины в нарядных одеждах, мужчины с бокалами игристого руках. Среди приглашенных гостей немало моделей 40 плюс. "Потому что моду шьют и покупают женщины более старшего возраста, потому что у них уровень дохода чуть выше", – объясняет Тамара Аторина – модель 40+.



Но неужели модно обязательно означает дорого? Манекенщица Лана убеждает, что нет: "Я часто езжу в северную Америку и есть много малоизвестных брендов, которые недорого стоят и можно купить за доступную цену".



А вот дизайнер ювелирных украшений Мари Симмон экономит на повседневной одежде. "В ежедневной жизни – это черное платье, черная куртка, черные туфли, черные очки но, безусловно, только самые яркие украшения", – считает Мари.



Самая популярная модная блогерка Украины, у которой полмиллиона подписчиков в Инстаграм, на вещах не экономит. "Я фотографирую луки, езжу на недели моды, я показываю себя со всех сторон", – говорит Юлия Ермолаева. Девушка отмечает, что для успеха фотографий в соцсетях стоимость гардероба не главное.

"Цена абсолютно не влияет на количество лайков, это я могу гарантировать", – добавила Юля.

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