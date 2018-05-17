Для него и для нее: базовые вещи для безупречного гардероба в сезоне весна-лето 2018
Проблему "нечего надеть и некуда сложить" решить просто. Главное – выбрать правильные базовые вещи.
Сегодня нам поможет с выбором гардероба – тренер по стилю и шоппингу, телеведущий и основатель "Школа Шоппера" – Рост Дикой. Мы выбрали самые актуальные и стильные вещи для женского и мужского гардероба в сезона весна-лето 2018.
Мужской гардероб
1. Рубашки
Рубашек в мужском гардеробе много не бывает. В зависимости от фасона и цвета они помогут создать как формальный, так и неформальный образ. Для базового набора необходимы белая рубашка button-down, бледно-синяя или голубая, а также повседневная рубашка в клетку.
Рубашка, брюки, аксессуары – GANT
2. Свитера
Слева – принц Гарри и Меган Маркл. Справа – свитер, джинсы, пиджак, носки, обувь – GANT
Легкий хлопковый свитер и темный свитер с круглым вырезом придут вам на помощь прохладными весенними и летними вечерами. Его можно носить как часть многослойного образа или накинув на плечи.
3. Брюки
Стильные чинос, темно-синие и серые – так выглядит набор брюк современного городского жителя. Синие брюки в паре с клетчатой рубашкой и белыми кедами – и повседневный офисный образ готов. Синие брюки, белая рубашка и пиджак в клетку – в таком наряде можно отправляться на собеседование или говорить с шефом о повышении.
Рост Дикой: "У брюк-чинос есть два преимущества:
- Надеваем с костюмными цветными носками и лоферами – идем так на работу.
- Меняем костюмные носки на носки-следы и подворачиваем чиносы выше косточки – оп, и вы на прогулке!"
4. Футболки
Сложно себе представить летний гардероб без футболок. Однотонные хлопковые футболки с круглым вырезом базовых цветов могут быть как самостоятельной вещью, так и частью многослойного образа. Футболки-поло отлично смотрятся с джинсами и брюками-чинос (только не стоит поднимать воротник, если вы не на гольф-поле или не на яхте).
5. Серый костюм
Вы можете носить или не носить костюм на работу. Но он обязан быть в вашем гардеробе, и желательно не один. Первый и главный выбор – это серый костюм с однобортным пиджаком.
6. Джинсы
Джинсы давно приобрели статус must-have. Вопрос остается только в том, какие именно выбрать джинсы? Классическая модель в темно-синем цвете – вот беспроигрышный вариант.
Рост Дикой: "В базовом гардеробе – дырки, потертости, люверсы, рваные элементы и стразы не допустимы. Идеально – так называемый японский девственный деним".
7. Пиджак
Для случаев, когда нужно выглядеть по-деловому стильно, но не хочется надевать костюм, в гардеробе должен быть универсальный пиджак. Темно-синий оттенок, клетка – вот безупречный выбор для стильного гардероба.
Слева – актер Раян Гослинг (фото – Getty). Справа – пиджак, рубашка, брюки, аксессуары – GANT
Рост Дикой: "Если вы готовы дальше экспериментировать со своим гардеробом – мой вам совет: следует присмотреться к непарному костюму. Вариантов у вас по большому счету два: выбрать комбинацию из светлого пиджака и темных брюк или остановиться на светлых брюках, подобрав к ним темный верх".
8. Обувь
Летом 2018 не обойтись без минимализма – белые кеды или кроссовки должны стать частью обувного гардероба. Они идеально дополнят практически любой образ, но внешний вид обуви должен быть безупречным. Также выбирайте кроссовки с яркими вставками, обувь в спортивном стиле и яркие экспадрильи.
9. Шорты
Разве можно представить себе летний мужской гардероб без этой вещи? Они могут быть с отворотом или без, но обязательно выше колена.
10. Аксессуары
Казалось бы, и так понятно, что в мужском гардеробе должны быть носки. Но, например, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал именно эту делать фишкой своего образа. Полоска, горошек, яркий цвет – вот выбор джентльмена XXI века.
Также головные уборы, ремень, кошелек – это все мелочи, без которых образ может быть незавершенным или не полным. Обращайте внимание на классические цвета и качественные материалы – и вы не ошибетесь с выбором.
Женский гардероб
1. Белая и цветная блуза
Белая рубашка в женском, как и в мужском гардеробе – must-have. Для офиса носите ее с укороченными брюками или юбкой-карандашом, для повседневного образа – с джинсами. Цветная блуза в летнем сезоне поможет создать более яркий и романтический look.
2. Футболка-поло, топ
Однотонные топы и футболки – не только основа гардероба базового гардероба. Например, белая футболка может стать "канвой" для создания образа и фоном для ярких аксессуаров.
3. Юбка-карандаш
Юбка-карандаш – это "взрослая" деталь гардероба, подходит для работы и придает вашей фигуре утонченный силуэт.
4. Жакет
Пиджак, футболка-полол, джинсы, обувь – GANT
Даже если вы не работаете в офисе со строгим дресс-кодом, у каждой женщины должен быть хотя бы один жакет, который подчеркивает фигуру.
5. Укороченные брюки
Укороченные брюки ввела в моду Одри Хепберн. Их можно носить с балетками и блузой для классического образа, с белыми кедами и рубашкой для образа в стиле casual. С лоферами и жакетом – для офиса.
6. Брючный костюм
Брючный костюм – настоящий хит сезона весна-лето 2018, любимец селебрити и звезд street style.
7. Светлые кроссовки
Это основа стиля casual. Белые кроссовки или кеды можно носить со всем – от укороченных брюк и джинсов до трикотажного платья.
8. Аксессуары
Платок, обувь, платье – GANT
Правильно подобранные аксессуары помогут грамотно расставить акценты в образе, подчеркнут индивидуальность и вообще могут "сыграть первую скрипку" в вашем наряде. Обратите внимание на платок-каре, который будет безупречным дополнением к однотонному наряду.
9. Джинсы
Перефразировав знаменитую фразу, можно сказать, что главное – найти свою пару джинсов и успокоиться. Каждой женщине просто необходимы джинсы, в которых она чувствует себя уверенно, которые подчеркивают достоинства фигуры и скрывают недостатки.
10. Платье
Невозможно представить летний женский гардероб без платья. Трикотажная модель, которую можно носить с кедами – идеальный вариант для прогулки в теплое время года.
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