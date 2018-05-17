Спецпроект

Для него и для нее: базовые вещи для безупречного гардероба в сезоне весна-лето 2018

Проблему "нечего надеть и некуда сложить" решить просто. Главное – выбрать правильные базовые вещи.

Сегодня нам поможет с выбором гардероба – тренер по стилю и шоппингу, телеведущий и основатель "Школа Шоппера" – Рост Дикой. Мы выбрали самые актуальные и стильные вещи для женского и мужского гардероба в сезона весна-лето 2018.

Мужской гардероб

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1. Рубашки

Рубашек в мужском гардеробе много не бывает. В зависимости от фасона и цвета они помогут создать как формальный, так и неформальный образ. Для базового набора необходимы белая рубашка button-down, бледно-синяя или голубая, а также повседневная рубашка в клетку.

Рубашка, брюки, аксессуары – GANT

"И не забудьте про цветные носки – они придадут вашему образу настроение. А если вы не готовы к экспериментам – купите себе носки-следы, так как на босу ногу легкая летняя обувь – это не совсем гигиенично". Рост Дикой

2. Свитера

Слева – принц Гарри и Меган Маркл. Справа – свитер, джинсы, пиджак, носки, обувь – GANT

Легкий хлопковый свитер и темный свитер с круглым вырезом придут вам на помощь прохладными весенними и летними вечерами. Его можно носить как часть многослойного образа или накинув на плечи.

3. Брюки

Стильные чинос, темно-синие и серые – так выглядит набор брюк современного городского жителя. Синие брюки в паре с клетчатой рубашкой и белыми кедами – и повседневный офисный образ готов. Синие брюки, белая рубашка и пиджак в клетку – в таком наряде можно отправляться на собеседование или говорить с шефом о повышении.

Рост Дикой: "У брюк-чинос есть два преимущества:

Надеваем с костюмными цветными носками и лоферами – идем так на работу. Меняем костюмные носки на носки-следы и подворачиваем чиносы выше косточки – оп, и вы на прогулке!"

4. Футболки

Сложно себе представить летний гардероб без футболок. Однотонные хлопковые футболки с круглым вырезом базовых цветов могут быть как самостоятельной вещью, так и частью многослойного образа. Футболки-поло отлично смотрятся с джинсами и брюками-чинос (только не стоит поднимать воротник, если вы не на гольф-поле или не на яхте).

5. Серый костюм

Вы можете носить или не носить костюм на работу. Но он обязан быть в вашем гардеробе, и желательно не один. Первый и главный выбор – это серый костюм с однобортным пиджаком.

"Главное правило – чем светлее серый цвет костюма – тем торжественнее он будет выглядеть. Например: светло-серый подойдет для конференций и презентаций годового отчета акционерам". Рост Дикой

6. Джинсы

Джинсы давно приобрели статус must-have. Вопрос остается только в том, какие именно выбрать джинсы? Классическая модель в темно-синем цвете – вот беспроигрышный вариант.

Рост Дикой: "В базовом гардеробе – дырки, потертости, люверсы, рваные элементы и стразы не допустимы. Идеально – так называемый японский девственный деним".

7. Пиджак

Для случаев, когда нужно выглядеть по-деловому стильно, но не хочется надевать костюм, в гардеробе должен быть универсальный пиджак. Темно-синий оттенок, клетка – вот безупречный выбор для стильного гардероба.

Слева – актер Раян Гослинг (фото – Getty). Справа – пиджак, рубашка, брюки, аксессуары – GANT

Рост Дикой: "Если вы готовы дальше экспериментировать со своим гардеробом – мой вам совет: следует присмотреться к непарному костюму. Вариантов у вас по большому счету два: выбрать комбинацию из светлого пиджака и темных брюк или остановиться на светлых брюках, подобрав к ним темный верх".

8. Обувь

Летом 2018 не обойтись без минимализма – белые кеды или кроссовки должны стать частью обувного гардероба. Они идеально дополнят практически любой образ, но внешний вид обуви должен быть безупречным. Также выбирайте кроссовки с яркими вставками, обувь в спортивном стиле и яркие экспадрильи.

9. Шорты

Разве можно представить себе летний мужской гардероб без этой вещи? Они могут быть с отворотом или без, но обязательно выше колена.

10. Аксессуары

Казалось бы, и так понятно, что в мужском гардеробе должны быть носки. Но, например, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал именно эту делать фишкой своего образа. Полоска, горошек, яркий цвет – вот выбор джентльмена XXI века.

Яркие носки Джастина Трюдо Фото: Getty

Также головные уборы, ремень, кошелек – это все мелочи, без которых образ может быть незавершенным или не полным. Обращайте внимание на классические цвета и качественные материалы – и вы не ошибетесь с выбором.

"Если вы работаете в мегаполисе – галстук, платок в кармане пиджака и стильные темные очки вам обязательно понадобятся". Рост Дикой

Женский гардероб

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1. Белая и цветная блуза

Белая рубашка в женском, как и в мужском гардеробе – must-have. Для офиса носите ее с укороченными брюками или юбкой-карандашом, для повседневного образа – с джинсами. Цветная блуза в летнем сезоне поможет создать более яркий и романтический look.

"Главное подбирать цвет блузы согласно вашему цветотипу, так как портретная зона отвечает за то, как свежо будет выглядеть ваше лицо по отношению к этому цвету". Рост Дикой

2. Футболка-поло, топ

Однотонные топы и футболки – не только основа гардероба базового гардероба. Например, белая футболка может стать "канвой" для создания образа и фоном для ярких аксессуаров.

3. Юбка-карандаш

Юбка-карандаш – это "взрослая" деталь гардероба, подходит для работы и придает вашей фигуре утонченный силуэт.

4. Жакет

Пиджак, футболка-полол, джинсы, обувь – GANT

Даже если вы не работаете в офисе со строгим дресс-кодом, у каждой женщины должен быть хотя бы один жакет, который подчеркивает фигуру.

"Второй жакет может быть в стиле Шанель, чтобы добавить своему образу ретро. Сафари или джинсовая куртка – чтобы ваш образ был более смелым и динамичным". Рост Дикой

5. Укороченные брюки

Укороченные брюки ввела в моду Одри Хепберн. Их можно носить с балетками и блузой для классического образа, с белыми кедами и рубашкой для образа в стиле casual. С лоферами и жакетом – для офиса.

6. Брючный костюм

Брючный костюм – настоящий хит сезона весна-лето 2018, любимец селебрити и звезд street style.

7. Светлые кроссовки

Это основа стиля casual. Белые кроссовки или кеды можно носить со всем – от укороченных брюк и джинсов до трикотажного платья.

8. Аксессуары

Платок, обувь, платье – GANT

Правильно подобранные аксессуары помогут грамотно расставить акценты в образе, подчеркнут индивидуальность и вообще могут "сыграть первую скрипку" в вашем наряде. Обратите внимание на платок-каре, который будет безупречным дополнением к однотонному наряду.

9. Джинсы

Перефразировав знаменитую фразу, можно сказать, что главное – найти свою пару джинсов и успокоиться. Каждой женщине просто необходимы джинсы, в которых она чувствует себя уверенно, которые подчеркивают достоинства фигуры и скрывают недостатки.

"Абсолютным открытием в вашем образе будут джинсы с ультраподворотом, который может доходить до голени. Отворот делают в один слой, и он должен быть светлее и оверлочен или же с отрезным швом". Рост Дикой

10. Платье

Невозможно представить летний женский гардероб без платья. Трикотажная модель, которую можно носить с кедами – идеальный вариант для прогулки в теплое время года.

Адреса магазинов GANT:

Киев:

ТРЦ Ocean Plaza

ТРЦ Космополит

Львов:

пл. Мицкевича, 8

Одесса:

ул. Екатерининская, 18

Харьков:

ТРЦ Караван