Венок из перьев и "жуткий" макияж: дочь Оли Поляковой удивила нарядом на вечеринке

Маша Полякова отметила 14-летие

Юная дочь Оли Поляковой Фото: instagram.com/mashapolyakova

Дочери украинской певицы Оли Поляковой Маше, которая зарабатывает в Instagram, исполнилось 14 лет. По такому случаю она опубликовала в Instagram свой праздничный образ.

Наряд девочки получился нетривиальным.14-летняя Маша отказалась надевать девичье платье и предстала на вечеринке в ярком большом венке на голове с крупными перьями, в красочной юбке и в колготках с имитацией костей скелета.

14-летняя Маша Полякова Фото: instagram.com/mashapolyakova 14-летняя Маша Полякова Фото: instagram.com/mashapolyakova 14-летняя Маша Полякова Фото: instagram.com/mashapolyakova 1/3

Образ именинницы дополнил "жуткий" макияж с имитацией челюсти, а лицо было дополнительно украшено крупными стразами. Подписчикам понравился аутфит Поляковой-младшей, под постом фанаты девочки оставили множество восторженных комментариев и поздравлений.

Также звездная мама трогательно поздравила дочку в Instagram, где призналась, что гордится дочерью, ведь в свои юные годы она уже успела добиться многого.

Напомним, ранее в честь Дня святого Валентина Оля Полякова поделилась архивным фото, на котором ей 18 лет. На снимке певица позирует в нижнем белье, которое практически не прикрывает ее формы.

Также Оля Полякова восхитила поклонников серией новых фото в экстремальном мини.

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