Дочери Юэна МакГрегора снялись в рекламной кампании Fendi

Дочери Юэна МакГрегора снялись в рекламе, посвященной юбилею легендарной сумки Fendi

Дочери Юэна МакГрегора в рекламе Fendi. Фото: YouTube

В своих рекламных кампаниях известные бренды все чаще обращаются к нескольким представителям одной звездной семьи. После недавнего появления сестер Кардашьян в кампейне Calvin Klein эстафету перехватили дочери голливудского актера Юэна МакГрегора.

22-летней Кларе и 16-летней Эстер достались роли в мини-ленте, посвященной знаменитой сумке Fendi Peekaboo, которая нынче празднует свой первый юбилей – 10 лет.

На видео девушки гуляют по полям и пляжам, отправляются в путешествие, ходят по городу. И везде при этом их неизменными спутницами остаются сумки.

Примечательно, что по случаю юбилея была снята серия роликов. В первом видео появились Сильвия Вентурини Фенди и ее дочери – Дельфина Делеттрез Фенди и Леонетта Лучано Фенди.

Напомним, ранее латиноамериканская певица Джей Ло выложила в своем Instagram новые снимки, на которых она запечатлена со своим бойфрендом Алексом Родригесом в кружевном белом платье от D&G.