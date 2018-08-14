Дочка Майкла Джексона снялась в рекламе модного бренда

Пэрис Джексон снялась в рекламе филиппинского модного бренда

Пэрис Джексон в рекламе Penshoppe

20-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис, которая периодически подогревает слухи о своем романе с моделью Карой Делевинь, стала лицом филиппинского бренда Penshoppe. Съемки новой рекламной кампании прошли недавно в Лос-Анджелесе.

Возглавил фотосессию известный фотограф Майк Розенталь. В объективе его камеры Пэрис позировала в нарядах из новой коллекции бренда, среди которых были полосатые рубашки, широкие брюки с завышенной талией и клетчатые жакеты.

"Мне было очень интересно наблюдать за Пэрис, позирующей перед камерой. Она была похожа на рок-звезду и отлично поладила с фотографом. Мне нравится, как на ней смотрится одежда из нашей новой коллекции", – прокомментировал съемку директор бренда Penshoppe Джефф Баскон.

Сама же Пэрис рассказала, что всегда отдавала предпочтение вещам, подходящим под ее личные критерии и гардероб.

"Мне нравится одежда в стиле 60-70-х и я люблю комфорт. Поэтому новая коллекция Penshoppe стала идеальным воплощением моих предпочтений. И я благодарна бренду за творческую свободу, которую мне дали во время съемки", – поделилась звезда.

Пэрис Джексон в рекламе Penshoppe Фото: Penshoppe Пэрис Джексон в рекламе Penshoppe Фото: Penshoppe Пэрис Джексон в рекламе Penshoppe Фото: Penshoppe Пэрис Джексон в рекламе Penshoppe Фото: Penshoppe Пэрис Джексон в рекламе Penshoppe Фото: Penshoppe Пэрис Джексон в рекламе Penshoppe Фото: Penshoppe Пэрис Джексон в рекламе Penshoppe Фото: Penshoppe 1/7

Напомним, модный дом Chanel объявил о выходе новой сумки. Модель получила название Chanel 31 Bag. И очереди за ней выстроились уже, хотя в продажу сумка поступит лишь в сентябре.