Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Dolce & Gabbana посвятили новую коллекцию родной Сицилии, вдохновившись…собой!

Сегодня, 16:44

Коллекция получила название "Сицилийский пэчворк"

Новая коллекция Dolce & Gabbana весна-лето 2021 получилась одной из самых ярких и неординарных за последнее время.

С момента ослабления карантина в Италии дизайнеры успели устроить уже четыре показа, пока их коллеги только возвращаются к работе. В этом месяце Стефано Габбана и Доменико Дольче представили свою новую коллекцию "Сицилийский пэчворк" (пэчворк – это техника шитья вещей из лоскутков ткани).

Оба модельера родились на Сицилии, поэтому в создании новых шедевров вдохновлялись многокультурной историей этого острова, отдав дань уважения родной земле, сообщает Vogue.

Новая коллекция Dolce & Gabbana весна-лето 2021
Фото: dolcegabbana.com
Новая коллекция Dolce & Gabbana весна-лето 2021
Фото: dolcegabbana.com
Новая коллекция Dolce & Gabbana весна-лето 2021
Фото: dolcegabbana.com
Новая коллекция Dolce & Gabbana весна-лето 2021
Фото: dolcegabbana.com
Новая коллекция Dolce & Gabbana весна-лето 2021
Фото: dolcegabbana.com
Новая коллекция Dolce & Gabbana весна-лето 2021
Фото: dolcegabbana.com
Новая коллекция Dolce & Gabbana весна-лето 2021
Фото: dolcegabbana.com
1/7

Модельеры создали отдельные предметы одежды из элементов, принадлежащих к каждому культурному влиянию, от испанцев до арабов на Сицилии. Примечательно, что на создание новых вещей дизайнеров вдохновили их собственные старые коллекции!

"Мы поняли, что в 1993-м уже проделали такую работу, черпая вдохновение из совершенно другого мира 70-х. Мы проверили архивы и воссоздали тот же жакет, тот же жилет, ту же юбку, рубашку и брюки, хотя и с более современном кроем", – рассказал Габбана.

Напомним, Gucci создал модные джинсы с пятнами от травы – купить можно за 22 тысячи гривен. Ранее мы сообщали, что H&M представил осеннюю коллекцию из переработанных материалов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что купить у локальных брендов, чтобы создать стильный осенний образ
мода стиль коллекция одежды Dolce & Gabbana
Реклама

Новости партнеров

Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо
Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику

Популярные статьи

Сегодня, 15:17Fun

Девочка восемь лет питалась только чипсами и хлебом: как она выглядит сейчас (фото)

Сегодня, 13:51Шоу-бизнес

Камалия о муже, болеющем коронавирусом: "Захуру стало хуже, 40% легких поражено"

Сегодня, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня 24 сентября: Стрельцам нужно избегать ссор, а Козерогам – не поддаваться на провокации

Вчера, 18:45Шоу-бизнес

ТОП-5 самых коротких браков украинских знаменитостей

Вчера, 13:28Fun

Самый узкий дом в Лондоне продают за 34 миллиона гривен (фото)

Вчера, 11:57Fun

Девушка с десятым размером груди зарабатывает на жизнь благодаря своим снимкам

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Линзы и новая прическа: Ольга Сумская показала необычный образ

Вчера, 07:24Психология

Три знака зодиака, с которыми просто невыносимо общаться

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 23 сентября: Водолею нужно избегать конфликтов, а Рыбам – наслаждаться жизнью

22 сентябряFun

"Ношу корсет по 18 часов в день": женщина с 53-сантиметровой талией замахнулась на мировой рекорд (фото)

22 сентябряFun

Для любителей выпить: за 100 тысяч долларов продают квартиру "из пивных банок" (фото)

22 сентябряШоу-бизнес

"Мы с Сашей больше не вместе": Алина Гросу прокомментировала развод и поблагодарила поклонников за поддержку

22 сентябряFun

Ученые раскрыли тайну загадочной жидкости из гробницы возрастом 2000 лет: фото

22 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 22 сентября: Овна ждет удача на работе, а Тельца – интересная встреча

21 сентябряШоу-бизнес

Григорий Чапкис женился на женщине, которая моложе его на 52 года

21 сентябряШоу-бизнес

"Это того не стоило": Тарас Цимбалюк откровенно рассказал о первом браке

Новости партнеров

Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Пирог "Три стакана" с яблоками: настоящее наслаждение
Пирог "Три стакана" с яблоками: настоящее наслаждение
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
П'яна Корольова вийшла в ефір після зради Тарзана
П'яна Корольова вийшла в ефір після зради Тарзана
Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина
Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять