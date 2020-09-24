Dolce & Gabbana посвятили новую коллекцию родной Сицилии, вдохновившись…собой!

Коллекция получила название "Сицилийский пэчворк"

Новая коллекция Dolce & Gabbana весна-лето 2021 получилась одной из самых ярких и неординарных за последнее время.

С момента ослабления карантина в Италии дизайнеры успели устроить уже четыре показа, пока их коллеги только возвращаются к работе. В этом месяце Стефано Габбана и Доменико Дольче представили свою новую коллекцию "Сицилийский пэчворк" (пэчворк – это техника шитья вещей из лоскутков ткани).

Оба модельера родились на Сицилии, поэтому в создании новых шедевров вдохновлялись многокультурной историей этого острова, отдав дань уважения родной земле, сообщает Vogue.

Новая коллекция Dolce & Gabbana весна-лето 2021 Фото: dolcegabbana.com Новая коллекция Dolce & Gabbana весна-лето 2021 Фото: dolcegabbana.com Новая коллекция Dolce & Gabbana весна-лето 2021 Фото: dolcegabbana.com Новая коллекция Dolce & Gabbana весна-лето 2021 Фото: dolcegabbana.com Новая коллекция Dolce & Gabbana весна-лето 2021 Фото: dolcegabbana.com Новая коллекция Dolce & Gabbana весна-лето 2021 Фото: dolcegabbana.com Новая коллекция Dolce & Gabbana весна-лето 2021 Фото: dolcegabbana.com 1/7

Модельеры создали отдельные предметы одежды из элементов, принадлежащих к каждому культурному влиянию, от испанцев до арабов на Сицилии. Примечательно, что на создание новых вещей дизайнеров вдохновили их собственные старые коллекции!

"Мы поняли, что в 1993-м уже проделали такую работу, черпая вдохновение из совершенно другого мира 70-х. Мы проверили архивы и воссоздали тот же жакет, тот же жилет, ту же юбку, рубашку и брюки, хотя и с более современном кроем", – рассказал Габбана.

Напомним, Gucci создал модные джинсы с пятнами от травы – купить можно за 22 тысячи гривен. Ранее мы сообщали, что H&M представил осеннюю коллекцию из переработанных материалов.

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