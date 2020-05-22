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Дорогу дениму: стильные образы на каждый день

Сегодня, 20:17

Объясняем, с чем носить джинсовую рубашку, джинсовую юбку и джинсовую куртку

Бытует мнение, что для того, чтобы выглядеть стильно, не нужно иметь много вещей. Достаточно научиться их правильно комбинировать. Поэтому мы решили поговорить о джинсовых вещах, которые точно найдутся практически в любом шкафу, а точнее, как с ними составить классные образы на каждый день.

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В данном случае мы собираем аутфиты из джинсовой рубашки, юбки и куртки. Почему джинс? Этот материал настолько универсальный и популярный, что сложно представить современный мир без него. Из джинсовой ткани шьют брюки, рубашки, юбки, платья, пиджаки, аксессуары и даже обувь.

С чем носить джинсовые вещи
С чем носить джинсовые вещи
Фото: Pinterest

Джинсовая одежда отлично вписывается в уже сформированный гардероб. Она универсальна, комфортная в носке, позволяет выглядеть стильно и современно.

С чем носить джинсовую рубашку

Джинсовые рубашки классических моделей всегда актуальны. Дизайнеры рекомендуют надевать рубашку с кожаными штанами, и даже джинсовыми юбками. Последние должны быть другой фактуры и цвета.

С чем носить джинсовую рубашку | Фото: Pinterest

Оригинально и свежо смотрятся джинсовые рубашки поверх футболок и топов. Дополнить образ можно косухой с кедами. Еще один вариант – надеть джинсовую рубашку с летним сарафаном средней длины.

Также великолепно смотрится с джинсовой рубашкой юбка-карандаш или макси-юбка.

Как носить джинсовую рубашку | Фото: Pinterest

С чем носить джинсовую юбку

Для начала определитесь с длиной и кроем джинсовой юбки, отталкиваясь от ваших параметров и особенностей фигуры. Подчеркнуть стройные ноги и талию можно надев юбку-карандаш, юбку солнце или мини. Юбки А-силуэта и длиной ниже колена могут визуально укоротить рост.

В 2020 году джинсовую юбку стоит носить со светлыми блузами и майками. Для офисного варианта подойдут белая рубашка и туфли-лодочки на низком каблуке.

С чем носить джинсовую юбку | Фото: Pinterest

Повседневный образ с джинсовой юбкой можно создать с помощью ярких футболок, любимых кардиганов и массивных аксессуаров. Спортивная обувь в данном случае не подходит.

Как носить джинсовую юбку | Фото: Pinterest

С чем носить джинсовую куртку

Если и есть что-то популярнее джинс, то это определенно джинсовая куртка. Чтобы идти в ногу с модными тенденциями 2020, выбирайте куртки оверсайз. Немного мешковатая джинсовая куртка дополняет любой образ. Она также может быть укороченной, белой и с принтами.

С чем носить джинсовую куртку | Фото: Pinterest

Носите джинсовую куртку с брюками-трубами и кедами. Также хорошие сочетания джинсовая куртка + кроп топ, джинсовая куртка + мини-платье и кроссовки, джинсовая куртка + штаны в клетку.

Как носить джинсовую куртку | Фото: Pinterest

Главное правило при носке куртки оверсайз – все остальные вещи которые вы надеваете должны сидеть по фигуре. При этом, для романтического лука со струящимся шифоновым платьем или сарафаном выбирайте укороченные модели курток.

Как носить джинсовую куртку с платьем | Фото: Pinterest

Недавно мы также рассказывали, как носить кюлоты в 2020 году.

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