Дорогу дениму: стильные образы на каждый день
Объясняем, с чем носить джинсовую рубашку, джинсовую юбку и джинсовую куртку
Бытует мнение, что для того, чтобы выглядеть стильно, не нужно иметь много вещей. Достаточно научиться их правильно комбинировать. Поэтому мы решили поговорить о джинсовых вещах, которые точно найдутся практически в любом шкафу, а точнее, как с ними составить классные образы на каждый день.
В данном случае мы собираем аутфиты из джинсовой рубашки, юбки и куртки. Почему джинс? Этот материал настолько универсальный и популярный, что сложно представить современный мир без него. Из джинсовой ткани шьют брюки, рубашки, юбки, платья, пиджаки, аксессуары и даже обувь.
Джинсовая одежда отлично вписывается в уже сформированный гардероб. Она универсальна, комфортная в носке, позволяет выглядеть стильно и современно.
С чем носить джинсовую рубашку
Джинсовые рубашки классических моделей всегда актуальны. Дизайнеры рекомендуют надевать рубашку с кожаными штанами, и даже джинсовыми юбками. Последние должны быть другой фактуры и цвета.
Оригинально и свежо смотрятся джинсовые рубашки поверх футболок и топов. Дополнить образ можно косухой с кедами. Еще один вариант – надеть джинсовую рубашку с летним сарафаном средней длины.
Также великолепно смотрится с джинсовой рубашкой юбка-карандаш или макси-юбка.
С чем носить джинсовую юбку
Для начала определитесь с длиной и кроем джинсовой юбки, отталкиваясь от ваших параметров и особенностей фигуры. Подчеркнуть стройные ноги и талию можно надев юбку-карандаш, юбку солнце или мини. Юбки А-силуэта и длиной ниже колена могут визуально укоротить рост.
В 2020 году джинсовую юбку стоит носить со светлыми блузами и майками. Для офисного варианта подойдут белая рубашка и туфли-лодочки на низком каблуке.
Повседневный образ с джинсовой юбкой можно создать с помощью ярких футболок, любимых кардиганов и массивных аксессуаров. Спортивная обувь в данном случае не подходит.
С чем носить джинсовую куртку
Если и есть что-то популярнее джинс, то это определенно джинсовая куртка. Чтобы идти в ногу с модными тенденциями 2020, выбирайте куртки оверсайз. Немного мешковатая джинсовая куртка дополняет любой образ. Она также может быть укороченной, белой и с принтами.
Носите джинсовую куртку с брюками-трубами и кедами. Также хорошие сочетания джинсовая куртка + кроп топ, джинсовая куртка + мини-платье и кроссовки, джинсовая куртка + штаны в клетку.
Главное правило при носке куртки оверсайз – все остальные вещи которые вы надеваете должны сидеть по фигуре. При этом, для романтического лука со струящимся шифоновым платьем или сарафаном выбирайте укороченные модели курток.
Недавно мы также рассказывали, как носить кюлоты в 2020 году.
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