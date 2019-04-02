Дрю Бэрримор показала, с чем сочетать красный комбинезон: фото

Артистка в ярком наряде прогулялась по улицам Нью-Йорка

Дрю Бэрримор Фото: instagram.com/drewbarrymore

Голливудская актриса Дрю Бэрримор, которая на днях эпатировала публику Голливуда в эффектном зеленом платье с "подковой" на груди, снова была замечена в ярком наряде.

Видимо Дрю Бэрримор желает быть замеченной и отказалась от неброских и нюдовых цветов в своем гардеробе. На этот раз фотографам удалось запечатлеть звезду на улицах Нью-Йорка в насыщенном красном комбинезоне из натуральной ткани. В руке знаменитость держала маленькую разноцветную сумочку от Valentino, а в качестве обуви Дрю обула черные босоножки на устойчивом каблуке, в которых мы уже видели звезду на премьере сериала.

Дрю Бэрримор в красном комбинезоне классического кроя с сумкой Valentino и черных босоножках Фото: Getty Images

Главным дополнением светского аутфита стали сережки-висюльки в тон наряду и красная помада. Также Дрю Бэрримор поверх красного комбинезона накинула короткий пиджак-пальто бежевого оттенка с красными вставками на плечах. Такие удачно подобранные элементы одежды преобразили look Дрю, который смотрелся весьма гармонично. Многие модницы могут взять себе звездный пример на заметку, с чем можно сочетать комбинезоны этой весной.

Дрю Бэрримор довершила яркий образ коротким бежевым пальто-пиджаком Фото: Getty Images

Напомним, ранее знаменитая актриса Дрю Бэрримор откровенно рассказала, почему она не создана для семьи. Актриса уже трижды разводилась.

Смотрите видео о бунтарском характере Дрю Бэрримор:

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