Два деловых образа: Елена Зеленская прогулялась по Брюсселю в брючном костюме
Первая леди Украины демонстрирует стильные look
Новоиспеченный президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская отправились с официальным визитом в Брюссель. И пока глава государства решает важные политические вопросы, первая леди проводит деловые встречи и знакомиться с городом.
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Так, для очередной прогулки по Брюсселю Елена Зеленская сделала ставку на своем любимом элементе гардероба – брючном костюме нюдового оттенка. Как можно заметить, первая леди Украины предпочитает костюмы свободного кроя с удлиненным пиджаком. Из обуви уже традиционно – белые кроссовки – трендового и комфортно.
Позже супруга Зеленского переоделась в более официальную одежду. Для встречи с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и госпожой Эльке Бюденбендер первая леди выбрала черные укороченные брюки и белую рубашку на длинный рукав. Свой деловой образ Елена довершила туфлями-лодочками.
Напомним, 20 мая состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. Для торжественного события супруга главы государства Елена Зеленская удивила выбором белого наряда от украинского дизайнера.
Отметим, в преддверии колоссальных изменений в жизни, жена Владимира Зеленского призналась, что хотела бы продолжить писать сценарии для "Квартала 95", а относительно обязанностей первой леди пока всерьез не задумывалась.
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