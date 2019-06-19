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Два деловых образа: Елена Зеленская прогулялась по Брюсселю в брючном костюме

Первая леди Украины демонстрирует стильные look

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Новоиспеченный президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская отправились с официальным визитом в Брюссель. И пока глава государства решает важные политические вопросы, первая леди проводит деловые встречи и знакомиться с городом.

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Так, для очередной прогулки по Брюсселю Елена Зеленская сделала ставку на своем любимом элементе гардероба – брючном костюме нюдового оттенка. Как можно заметить, первая леди Украины предпочитает костюмы свободного кроя с удлиненным пиджаком. Из обуви уже традиционно – белые кроссовки – трендового и комфортно.

Первая леди Украины на прогулке в Брюсселе
Первая леди Украины на прогулке в Брюсселе
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Позже супруга Зеленского переоделась в более официальную одежду. Для встречи с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и госпожой Эльке Бюденбендер первая леди выбрала черные укороченные брюки и белую рубашку на длинный рукав. Свой деловой образ Елена довершила туфлями-лодочками. 

Президентская чета на встреча с федеральным президентом Германии
Президентская чета на встреча с федеральным президентом Германии
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. Для торжественного события супруга главы государства Елена Зеленская удивила выбором белого наряда от украинского дизайнера

Отметим, в преддверии колоссальных изменений в жизни, жена Владимира Зеленского призналась, что хотела бы продолжить писать сценарии для "Квартала 95", а относительно обязанностей первой леди пока всерьез не задумывалась.

Ранее мы также писали, что Елена Зеленская продемонстрировала новый наряд в Брюсселе

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