Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Сестры Хадид и другие супермодели в новой рекламе Fendi

Для участия в своей рекламной кампании бренд Fendi собрал самых известных моделей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:10
Джиджи Хадид. Фото: Fendi
Джиджи Хадид. Фото: Fendi

Рекламную кампанию новой коллекции осень-зима для Fendi снова возглавил креативный директор бренда Карл Лагерфельд. Коллекция будет посвящена красивым и успешным женщинам. Она будет отличаться сдержанными цветами и элегантными силуэтами.

Новая кампания Фото: Fendi
Фото: Fendi
Новая кампания Фото: Fendi
Фото: Fendi
Новая кампания Фото: Fendi
Фото: Fendi
Новая кампания Фото: Fendi
Фото: Fendi
Новая кампания Фото: Fendi
Фото: Fendi
Новая кампания Фото: Fendi
Фото: Fendi
Новая кампания Фото: Fendi
Фото: Fendi
Новая кампания Фото: Fendi
Фото: Fendi
Новая кампания Фото: Fendi
Фото: Fendi
Новая кампания Фото: Fendi
Фото: Fendi
Новая кампания Фото: Fendi
Фото: Fendi
Новая кампания Фото: Fendi
Фото: Fendi
Новая кампания Фото: Fendi
Фото: Fendi
Новая кампания Фото: Fendi
Фото: Fendi
Новая кампания Фото: Fendi
Фото: Fendi
1/15

А для демонстрации новых платьев, костюмов, свитеров и аксессуаров были приглашены одни из самых ярких моделей  современности, среди которых сестры Джиджи и Белла Хадид, Адвоа Абоа, Эбби Ли Кершоу и Виттория Черетти.

Напомним, ранее американская звезда кино и сцены Селена Гомес опубликовала на своей страничке в Instagram новую сумочку, созданную в результате коллаборации с известным модным брендом Coach.

А модный дом Chanel объявил о выходе новой сумки Chanel 31 Bag. Впервые модель была показана во время осенне-зимнего шоу 2018-2019 в Париже, где Карл Лагерфельд представил сразу несколько ее размеров – от XS до XL – и расцветок. Chanel 31 Bag очень удобна и многофункциональна. Ее можно будет как носить на плече, так и свернуть в клатч, что сделает ее универсальной и позволит носить с собой даже ноутбук.

Еще несколько материалов по теме:
До дрожи: Джиджи Хадид в маске жуткого кролика снялась для обложки журнала Карл Лагерфельд подарит платья нью-йоркским выпускницам Белла Хадид вышла в свет в роскошном золотом платье 23-летняя модель Джиджи Хадид показала лицо без макияжа
реклама супермодель Карл Лагерфельд Белла Хадид Джиджи Хадид Fendi Адвоа Абоа
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров