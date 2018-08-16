Сестры Хадид и другие супермодели в новой рекламе Fendi

Для участия в своей рекламной кампании бренд Fendi собрал самых известных моделей

Джиджи Хадид. Фото: Fendi

Рекламную кампанию новой коллекции осень-зима для Fendi снова возглавил креативный директор бренда Карл Лагерфельд. Коллекция будет посвящена красивым и успешным женщинам. Она будет отличаться сдержанными цветами и элегантными силуэтами.

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А для демонстрации новых платьев, костюмов, свитеров и аксессуаров были приглашены одни из самых ярких моделей современности, среди которых сестры Джиджи и Белла Хадид, Адвоа Абоа, Эбби Ли Кершоу и Виттория Черетти.

Напомним, ранее американская звезда кино и сцены Селена Гомес опубликовала на своей страничке в Instagram новую сумочку, созданную в результате коллаборации с известным модным брендом Coach.

А модный дом Chanel объявил о выходе новой сумки Chanel 31 Bag. Впервые модель была показана во время осенне-зимнего шоу 2018-2019 в Париже, где Карл Лагерфельд представил сразу несколько ее размеров – от XS до XL – и расцветок. Chanel 31 Bag очень удобна и многофункциональна. Ее можно будет как носить на плече, так и свернуть в клатч, что сделает ее универсальной и позволит носить с собой даже ноутбук.