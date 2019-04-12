Эксперимент "Сегодня": как носить джинсы наизнанку

Джинсы шиворот-навыворот – странный писк моды или тренд?

Джинсы наизнанку. Оригинальный крой предлагают дизайнеры по всему миру. Сколько стоят такие фасоны и оценили ли новинку украинцы – эксперимент "СЕГОДНЯ".

Джинсы – наизнанку желанный фасон среди модников! Дизайнеры по всему миру предлагают брюки со швами наружу: итальянцы добавляют декор, австрийские кутюрье – шрифт.

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А вот в Украине такие фасоны первой начала отшивать Лилия Литковская. Модельер вспоминает: все начиналось с идеи:

"В студенческие годы я просто носила джинсы наизнанку. Вспомнила свое пристрастие и пришла на работу в вывернутых джинсах, вся команда сказала – вау – давайте запустим и что-то из этого сделаем", – рассказывает Лилия.

Джинсы от украинского дизайнера облюбовали мировые звезды. В частности, голливудская модель Наоми Кэмпбелл появилась на публике в джинсах наизнанку из коллекции LL SS19 Лилии Литковской.

Наоми Кэмпбелл в джинсах наизнанку от дизайнера Лилии Литковской Фото: Getty Images

Но пока дизайнерские вещи стоят от нескольких тысяч гривен, в интернете можно приобрести похожи китайские – по 839 гривен.

"СЕГОДНЯ" ради эксперимента решили сэкономить. Берем свои джинсовые штаны, выворачиваем их и пройдемся по улицам. Проверим реакцию украинцев на новую моду.

Многие не понимают такого тренда, а для других джинсы наизнанку кажутся неудобными, ведь в них нет карманов.

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

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