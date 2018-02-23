Джоли, Миддлтон и другие: ТОП-10 стильных звезд недели

Актриса и режиссер Анджелина Джоли продолжает покорять красные дорожки. Ее удостоили награды на церемонии Американского общества кинематографистов. На красной дорожке события Джоли блистала в платье от бренда Elie Saab – ее образ заслужил немало комплиментов от модных критиков.

Черное бархатное платье Versace, в котором актриса Дженнифер Лоуренс появилась на фотоколле фильма Красный воробей, вызвало небывалую бурю эмоций. А все дело в том, что в наряде с глубоким декольте и высоким разрезом Дженнифер фотографировалась на улице при температуре +5 градусов по Цельсию. Ее коллеги-мужчины рядом с актрисой стояли, укутанные в пальто и шарфы. "Вы думаете, что я могла прикрыть это потрясающее платье Versace пальто или шалью? Я находилась на улице всего пять минут", – ответила недоброжелателям Дженнифер. И мы ей благодарны за смелое решение и шикарный образ.

Не отстают от голливудских звезд и европейские первые леди. Королева Испании Летиция покорила своим образом в оливковом наряде от Juanjo Oliva – классическое платье и накидка-кейп дополнили туфли и клатч со змениным принтом. А Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон провела в Букингемском дворце прием в рамках Недели моды в Лондоне. Для выхода в свет беременная Кейт выбрала платье с цветочным принтом Erdem и туфли Prada. Эти и другие самые стильные образы звезд смотрите в галерее выше!

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А если вы хотите выглядеть как современная принцесса, обратите на пять модных правил от Меган Маркл. Иконы стиля, такие как Джаклин Кеннеди, Одри Хепберн, а теперь и "современные Золушки", такие как Меган Маркл, доказали, что минимализм и лаконичность – ключ к созданию стильного образа вне времени и моды.