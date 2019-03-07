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Эффектная Мелания Трамп посетила офис Microsoft в облегающей юбке Dior

Первая леди США выбрала строгий наряд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
48-летняя Мелания Трамп
48-летняя Мелания Трамп
Фото: AFP

Первая леди США Мелания Трамп прилетела с официальным визитом в Оклахому. Цель двухдневного тура по трем штатам - привлечь внимание к своей социальной кампании Be Best (проект по борьбе с буллингом в сети и помощи подросткам).

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На второй день своего официального визита в штате Мелания Трамп посетила офис компании Microsoft, выбрав более деловой образ. Жена американского президента Дональда Трампа надела черную блузку с бантом от Max Mara, заправив ее в юбку-карандаш от модного дома Dior. Фигуру подчеркивал широкий пояс на талии с массивной золотистой пряжкой.

На стройных ногах жены Трампа красовались темные туфли-лодочки на высоких каблуках от Christian Louboutin. В выборе прически деловая леди уже давно не отходит от своих традиций - аккуратно уложенные прямые волосы. 

Первая леди США Мелания Трамп в деловом наряде от Dior и Max Mara
Фото: AFP
Первая леди США Мелания Трамп в деловом наряде от Dior и Max Mara
Фото: AFP
Первая леди США Мелания Трамп в деловом наряде от Dior и Max Mara
Фото: AFP
Первая леди США Мелания Трамп в деловом наряде от Dior и Max Mara
Фото: AFP
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Напомним, что в первый день визита первая леди США надела облегающее пальто темно-баклажанного оттенка и ярко-желтый гольф от Ralph Lauren. 

А во время недавнего визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.  

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