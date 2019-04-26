Эффектный образ: Тереза Мэй в брючном костюме и красных лодочках

Британский политик удивила выбором стильного наряда

Премьер-министр Англии Тереза Мэй Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которую мы недавно видели на праздничной службе в стильном пальто с вышивкой, решила удивить общество выбором брючного костюма.

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Для официального мероприятия в британском графстве графство Ланкашир нарядилась в стильный костюм, который состоял из твидового пиджака с баской и классических брюк-бананов. Под жакет Тереза Мэй надела простую белую футболку, а зону декольте украсила лаконичным серебристым колье.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй Фото: AFP

Премьер-министр сделала ставку в своем деловом аутфите на красные туфли-лодочки. Отметим, что британская чиновница любит сочетать спокойные тона в одежде с яркой и необычной обувью.

Напомним, ранее Тереза Мэй приняла участие в саммите лидеров ASEM, куда надела деловые брюки темного синего цвета и полосатый жакет с белыми и красными полосками. На ногах ее при этом были ее любимые балетки с леопардовым принтом.

Тогда как на выступление в парламенте политик надела ярко-синий костюм и бордовые балетки. На плечи Тереза Мэй накинула черную куртку, а в руках несла тяжелую сумку и папку с документами.

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