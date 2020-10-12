Екатерина Кухар надела стильное мини-платье и нарушила свою давнюю традицию: фото

Прима-балерина впервые за долгое время появилась в прямом эфире в серьгах

Седьмой эфир шоу "Танці з зірками" запомнился многим зрителям – чего только стоит страстный поцелуй Надежды Мейхер и Санты Димопулос!

Но внимание зрителей в тот вечер могло быть приковано и к члену жюри проекта, приме-балерине Екатерине Кухар, которая всегда выбирает элегантные наряды для шоу.

Для седьмого эфира шоу "Танці з зірками" она выбрала черное закрытое мини-платье, которое подчеркнуло ее стройную и хрупкую фигуру. Стильный наряд создал грузинский дизайнер GUDU.

Екатерина Кухар Фото: пресс-служба

Платье дополнено узором "алмазной сетки", которая обрамлена стильной деталью. Свой образ балерина дополнила украшениями для волос и редким для нее аксессуаром – сережками, которые она практически не надевает, выходя в эфир.

К слову, во время прошлых сезонов Екатерина признавалась, почему во время прямых эфиров шоу она избегает один из самых популярных женских аксессуаров – оказалось, что серьги, обычно расположенные рядом с микрофоном, создают помехи по звуку, которые возникают в прямом эфире.

Напомним, Екатерина Кухар призналась, что дружит с Ольгой Фреймут. Хотя не так давно звезды поссорились в прямом эфире.

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