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Екатерина Кухар показала стройные ноги в мини платье от Artem Klimchuk

Сегодня, 18:00

Обсуждаем милый образ примы-балерина на "Танцях з зірками"

Изысканная прима-балерина Екатерина Кухар вышла в свет в игривом платье с оголенными плечами. Шелковый наряд пудрового цвета звезда выбрала для девятого эфира "Танців з зірками-2020" в минувшее воскресенье.

Мини платье из коллекции дизайнера Artem Klimchuk расшито оригинальными цветочными мотивами и покрыто бисером. Образ балерины был дополнен лаконичным украшением на шее и необычным легким головным убором.

Прима-балерина Екатерина Кухар
Прима-балерина Екатерина Кухар
Фото: пресс-служба

Следует отметить, что Екатерине очень идут платья, которые подчеркивают ее изящную фигуру и стройные ноги.

Екатерина Кухар
Екатерина Кухар
Фото: пресс-служба

А вот Тина Кароль в новом выпуске танцевального шоу была в длинном белом платье с очень смелым декольте. Образ ведущей мы разбирали здесь.

Мы также писали, что Екатерина Кухар надела стильное мини-платье и нарушила свою давнюю традицию.

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