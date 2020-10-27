Екатерина Кухар показала стройные ноги в мини платье от Artem Klimchuk
Обсуждаем милый образ примы-балерина на "Танцях з зірками"
Изысканная прима-балерина Екатерина Кухар вышла в свет в игривом платье с оголенными плечами. Шелковый наряд пудрового цвета звезда выбрала для девятого эфира "Танців з зірками-2020" в минувшее воскресенье.
Мини платье из коллекции дизайнера Artem Klimchuk расшито оригинальными цветочными мотивами и покрыто бисером. Образ балерины был дополнен лаконичным украшением на шее и необычным легким головным убором.
Следует отметить, что Екатерине очень идут платья, которые подчеркивают ее изящную фигуру и стройные ноги.
А вот Тина Кароль в новом выпуске танцевального шоу была в длинном белом платье с очень смелым декольте. Образ ведущей мы разбирали здесь.
Мы также писали, что Екатерина Кухар надела стильное мини-платье и нарушила свою давнюю традицию.
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