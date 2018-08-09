Элегантная классика: Блейк Лайвли в белом платье миди
Актриса Блейк Лайвли пришла на одну из презентаций в белом платье от Cushnie et Ochs
Актриса Блейк Лавли, которая не так давно удалила из Instagram все свои фото и отписалась от друзей и мужа, выложила в этой же соцсети новые снимки с презентации Aviation American Gin, состоявшейся в Нью-Йорке.
На фотографиях Блейк запечатлена вместе со своим мужем, актером Райаном Рейнольдсом. В качестве наряда по такому случаю актриса выбрала лаконичное белое платье миди Cushnie et Ochs, которое эффектно обнажает плечи, и босоножки в тон.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
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Напомним, ранее Блейк Лайвли похвасталась длинными ногами в суперкоротком наряде. Актриса посетила фестиваль CinemaCon, а именно- презентацию фильма A Simple Favor, в котором она исполнила одну из главных ролей (девушку по имени Эмили Нельсон) вместе с актрисой Анной Кендрик.
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Источник: "Сегодня"