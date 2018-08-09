Элегантная классика: Блейк Лайвли в белом платье миди

Актриса Блейк Лайвли пришла на одну из презентаций в белом платье от Cushnie et Ochs

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Фото: instagram.com/blakelively

Актриса Блейк Лавли, которая не так давно удалила из Instagram все свои фото и отписалась от друзей и мужа, выложила в этой же соцсети новые снимки с презентации Aviation American Gin, состоявшейся в Нью-Йорке.

На фотографиях Блейк запечатлена вместе со своим мужем, актером Райаном Рейнольдсом. В качестве наряда по такому случаю актриса выбрала лаконичное белое платье миди Cushnie et Ochs, которое эффектно обнажает плечи, и босоножки в тон.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: instagram.com/blakelively Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: instagram.com/blakelively Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: instagram.com/blakelively Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: instagram.com/blakelively Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: instagram.com/blakelively 1/5

Напомним, ранее Блейк Лайвли похвасталась длинными ногами в суперкоротком наряде. Актриса посетила фестиваль CinemaCon, а именно- презентацию фильма A Simple Favor, в котором она исполнила одну из главных ролей (девушку по имени Эмили Нельсон) вместе с актрисой Анной Кендрик.