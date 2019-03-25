Элегантное платье с этническим принтом: новый выход Мелании Трамп

Первая леди США примеряла этническое платье

Мелания Трамп Фото: AFP

Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп, которая недавно поразила белым образом в церкви, появилась в платье средней длины с этническим принтом на официальном мероприятии в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Элегантная Мелания выбрала наряд от любимого бренда герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон L.K. Bennet. Платье с оголенными плечами, выполненное в этническом стиле бело-оранжевого цвета, подчеркивало подтянутую фигуру 48-летней Мелании.

Первая леди США с президентом и представителями Содружества наций Фото: AFP

Светский выход первой леди дополнили ярко-оранжевые туфли-лодочки на высоких каблуках. Ее волосы были традиционно уложены, а глаза подчеркнуты темными тенями. На этот раз супруга Трамп была задумчивой и мало улыбалась.

Эффектная Мелания Трамп Фото: AFP

Напомним, ранее эффектная Мелания Трамп посетила офис Microsoft в облегающей юбке Dior. А также во время недавнего визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.

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