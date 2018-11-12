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Элегантные Брижит Макрон и Марина Порошенко встретились в Париже

Первые леди двух стран выглядели просто отлично

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:15
Брижит Макрон и Марина Порошенко. Фото: AFP
Брижит Макрон и Марина Порошенко. Фото: AFP

В минувшие выходные лидеры стран со всего мира собрались в Париже, чтобы отметить 100 лет со дня завершения Первой мировой войны. По случаю чего президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Бриджит принимали у себя Дональда и Меланию Трамп, канцлера Германии Ангелу Меркель, а также президента Украины Петра Порошенко с женой Мариной.

Брижит Макрон и Марина Порошенко очень тепло встретились в Версале, где проходила одна из частей запланированных мероприятий.

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По такому случаю первая леди Франции надела строгий приталенный пиджак оливкового цвета, белую блузку, темные брюки и лодочки на высоком каблуке. Тогда как первая леди Украины была в элегантном черном костюме, идеально подчеркнувшем ее фигуру. На ногах Марины были черные туфли, в руках она держала черный клатч, а на плечи абросила короткое пальто.

Брижит Макрон и Марина Порошенко
Фото: AFP
Брижит Макрон и Марина Порошенко
Фото: AFP
Брижит Макрон и Марина Порошенко
Фото: AFP
Брижит Макрон и Марина Порошенко
Фото: AFP
Брижит Макрон и Марина Порошенко
Фото: AFP
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Напомним, не так давно президентская чета Франции провела выходные в небольшом портовом городке Онфлёр, где в свое время жили и творили самые известные художники-импрессионисты, вроде, Клода Моне и Гюстава Курбе. По узким городским улочкам Брижит Макрон прогуливалась в коричневом пальто от Balmain, черных узких брюках и ботинках на высокой подошве от итальянского бренда Strategia.

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Источник: "Сегодня"
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