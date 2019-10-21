Елена Зеленская покорила Японию элегантным нарядом с вышивкой: фото

Первая леди Украины продемонстрировала деловой образ

Елена Зеленская Фото: Офис Президента Украины

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая недавно покоряла Ригу в серо-голубом костюме, снова произвела впечатление на мировых лидеров. Так, вместе со своим супругом и президентом Украины первая леди прилетела в Японию.

О нарядах во время визита первой леди Украины в США смотрите подробнее в сюжете:

Первая леди опубликовала на своей официальной странице в Instagram снимок, на котором запечатлена с главой украинского государства в аэропорту Токио. Елена Зеленская сделала ставку на деловой образ, состоящий из темно-синей юбки-миди и удлиненного пиджака с декором в виде вышивки. Цветок на груди добавил образу нотки японских традиций и подчеркнул женственность Елены Зеленской. Деловой аутфит дополняли лаконичные черные туфли на небольшом каблуке.

Елена Зеленская в Японии Фото: Офис Президента Украины

Владимир и Елена Зеленские прилетели в Токио Фото: Офис Президента Украины

Отметим, что Владимир и Елена Зеленские во время своего четырехдневного визита планируют принять участие в интронизации императора Японии Нарухито.

Напомним, недавно первая леди Украины Елена Зеленская во время встречи с президентской четой Америки предстала в элегантном темно-синем платье.

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