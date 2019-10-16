Елена Зеленская прилетела в Ригу: какой наряд выбрала первая леди Украины
Первая леди Украины продемонстрировала элегантный костюм
Первая леди Украины Елена Зеленская, которая недавно ошеломила черным нарядом в США, вместе со своим супругом и президентом Владимиром Зеленским сейчас прилетела в Ригу с официальным визитом. Еще с трапа частного самолета супруга главы государства продемонстрировала стильный и одновременно сдержанный образ.
О нарядах во время визита первой леди Украины в США смотрите подробней в сюжете:
После приземления в Риге Владимир Зеленский отправился на встречу с президентом Латвии, которая прошла на площади у Рижского замка, а затем состоялась двусторонняя встреча глав государств в присутствии первых леди.
Елена Зеленская сделала ставку на элегантный и сдержанный костюм, который состоял из удлиненного пиджака и юбки-макси. Лаконичная длина наряда позволяла рассмотреть утонченные туфли-лодочки на невысоком каблуке, которые идеально подходили в тон образа.
Напомним, что недавно первая леди Украины Елена Зеленская впечатлила киевскую публику стильным образом в вышиванке.
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