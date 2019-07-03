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Елена Зеленская примерила роскошную синюю вышиванку в Торонто: фото

Первая леди Украины привлекла внимание национальным нарядом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:41
Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: president.gov.ua

1 июля президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена отправились с трехдневным официальным визитом в Канаду. Презедентская чета уже успела провести ряд деловых встреч, на которых первая леди демонстрировала элегантные наряды, в частности – атласную блузу с бежевыми брюками. 

Владимир Зеленский отменил обязательный ученический дресс-код. Все детали и в сюжете:

Во время чествования жертв Голодомора в Торонто Елена Зеленская вышла на публику в традиционной украинской одежде – вышиванке. Платье-миди насыщенного синего цвета было декорировано вышитыми рукавами и вставками по бокам. С помощью широкого пояса стилистам удалось подчеркнуть фигуру Елены. К наряду первая леди подобрала черные босоножки на каблуке и сделала лаконичную прическу.

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: president.gov.ua

Отметим, в преддверии колоссальных изменений в жизни, жена Владимира Зеленского призналась, что хотела бы продолжить писать сценарии для "Квартала 95", а относительно обязанностей первой леди пока всерьез не задумывалась.

Ранее мы также писали, что Елена Зеленская продемонстрировала новый наряд в Брюсселе

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