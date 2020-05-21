Елена Зеленская в День вышиванки примерила этно-наряд: редкие фото с президентом

Первая леди поздравила украинцев с праздником

Сегодня, 21 мая, в Украине отмечается День вышиванки. Первая леди Украины Елена Зеленская, которая недавно передала свою платье для благотворительности, поделилась в честь праздника совместной фотографией с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На своей официальной странице в Instagram первая леди поздравила украинцев с Днем вышиванки и опубликовала редкое фото с супругом, на котором они вместе запечатлены в традиционных украинских сорочках. Елена позирует в вышиванке темно-синего цвета с пышными рукавами и геометрическим орнаментом в виде маленьких кругов.

Елена и Владимир Зеленские Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"С Днем вышиванки" – коротко написала в публикации первая леди Украины.

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Владимир Зеленский также поделился фотографией с супругой и поздравил украинцев в социальной сети с праздником. Президент позирует вместе с женой в белой рубашке с вышивкой в черно-серых цветах. Его сорочка украшена более традиционным орнаментом, чем наряд Елены.

Владимир Зеленский с женой Фото: instagram.com/zelenskiy_official

"Со Всемирным днем вышиванки!" – написал под фото президент.

Ранее мы сообщали, что Елена Зеленская записала проникновенное обращение к медикам.

Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

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