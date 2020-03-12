Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Елена Зеленская в канун карантина посетила школы Киева: деловой образ первой леди

Первая леди облачилась в брючный костюм

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:08

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая недавно продемонстрировала новый модный образ в брючном костюме, перед внедрением карантина из-за коронавируса успела посетить столичную школу № 125. В рамках программы "Новое школьное питание Cult Food" супруга президента следит за изменением питания в учебных заведениях.

Читайте также:
Деловой костюм с брюками клеш: новый урок стиля от Елены Зеленской

Для публичного выхода Елена Зеленская выбрала черный брючный костюм, который состоял из удлиненного пиджака и свободных брюк. Базовые вещи первая леди дополнила белой футболкой и обувью на низком ходу. Ее образ завершил дневной макияж и традиционная укладка.

Елена Зеленская в брючном костюме
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская в брючном костюме
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская в брючном костюме
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская в брючном костюме
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская в брючном костюме
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская в брючном костюме
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
1/6

"Тот, кто действительно имеет желание что-то сделать, обязательно найдет возможности и сделает! Качественно свежее меню, рационально подобранные вкусовые сочетания, эстетично поданная еда, возможность выбрать блюдо на свой вкус – вот лишь часть нововведений, которые предлагает эта программа", – написала Елена Зеленская.

Для поездки в Азербайджан Елена Зеленская выбрала изысканное пальто:

Ранее мы также писали, что Елена Зеленская и Маша Ефросинина объединились в борьбе против насилия.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Деловой костюм с брюками клеш: новый урок стиля от Елены Зеленской Елена Зеленская вышла в свет с косичками: фото Елена Зеленская призвала не молчать о домашнем насилии, а звонить на "1547"
мода костюм стиль первая леди Елена Зеленская
Реклама

Новости партнеров

Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Наряд Ратаковски на
Наряд Ратаковски на "Оскаре" раскритиковали в сети
Как приготовить блины с банановой начинкой
Как приготовить блины с банановой начинкой

Популярные статьи

Сегодня, 09:33Travel

Wizz Air, Ryanair, SkyUp и МАУ: какие рейсы отменяют и что делать с билетами

Сегодня, 07:23Fun

Аномально низкий мужчина показал своего брата-гиганта: фото

Вчера, 19:28Психология

Как заставить себя работать дома: пять эффективных правил

Вчера, 17:05Travel

Карта распространения коронавируса: названы самые опасные страны

Вчера, 16:04Fun

Кошка вернулась к хозяйке после 11 лет жизни на помойке: фото

Вчера, 15:04Fun

Шимпанзе поцеловал женщину в губы на глазах у ее мужа: забавное видео

Вчера, 12:46Fun

Рыбу с "человеческими губами и зубами" показали на фото

Вчера, 12:04Wellness

Собака и клещи: как уберечь от паразитов домашних любимцев

Вчера, 11:41Шоу-бизнес

Группа "Время и Стекло" распалась: Надя Дорофеева и Позитив назвали причину

Вчера, 10:02Шоу-бизнес

Автомобили звезд: на чем передвигаются MONATIK, Потап и Дорофеева

10 мартаWellness

Как убрать живот за неделю: эффективные методы

10 мартаWellness

Как быстро избавиться от акне: проверенные домашние средства

10 мартаШоу-бизнес

Экс-жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала его новые отношения

10 мартаEvents

Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

10 мартаТехно

Насколько холодно в космосе: ученые дали ответ

10 мартаFun

8 Марта удалось на славу: девушка без платья на трассе пыталась поймать такси, видео

Новости партнеров

Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
46-летний Данилко впервые женится?
46-летний Данилко впервые женится?
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса
Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса
Названа причина возрастного роста живота
Названа причина возрастного роста живота
У Сетьена супергаряча невістка, яка вже стала хітом в Іспанії
У Сетьена супергаряча невістка, яка вже стала хітом в Іспанії
Медики рассказали, что делать с потрескавшимися пятками
Медики рассказали, что делать с потрескавшимися пятками
Как убрать носогубные складки за 5 минут в день
Как убрать носогубные складки за 5 минут в день