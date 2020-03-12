Елена Зеленская в канун карантина посетила школы Киева: деловой образ первой леди
Первая леди облачилась в брючный костюм
Первая леди Украины Елена Зеленская, которая недавно продемонстрировала новый модный образ в брючном костюме, перед внедрением карантина из-за коронавируса успела посетить столичную школу № 125. В рамках программы "Новое школьное питание Cult Food" супруга президента следит за изменением питания в учебных заведениях.
Для публичного выхода Елена Зеленская выбрала черный брючный костюм, который состоял из удлиненного пиджака и свободных брюк. Базовые вещи первая леди дополнила белой футболкой и обувью на низком ходу. Ее образ завершил дневной макияж и традиционная укладка.
"Тот, кто действительно имеет желание что-то сделать, обязательно найдет возможности и сделает! Качественно свежее меню, рационально подобранные вкусовые сочетания, эстетично поданная еда, возможность выбрать блюдо на свой вкус – вот лишь часть нововведений, которые предлагает эта программа", – написала Елена Зеленская.
Для поездки в Азербайджан Елена Зеленская выбрала изысканное пальто:
Ранее мы также писали, что Елена Зеленская и Маша Ефросинина объединились в борьбе против насилия.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное