Елена Зеленская в канун карантина посетила школы Киева: деловой образ первой леди

Первая леди облачилась в брючный костюм

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая недавно продемонстрировала новый модный образ в брючном костюме, перед внедрением карантина из-за коронавируса успела посетить столичную школу № 125. В рамках программы "Новое школьное питание Cult Food" супруга президента следит за изменением питания в учебных заведениях.

Для публичного выхода Елена Зеленская выбрала черный брючный костюм, который состоял из удлиненного пиджака и свободных брюк. Базовые вещи первая леди дополнила белой футболкой и обувью на низком ходу. Ее образ завершил дневной макияж и традиционная укладка.

Елена Зеленская в брючном костюме Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская в брючном костюме Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская в брючном костюме Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская в брючном костюме Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская в брючном костюме Фото: instagram.com/olenazelenska_official Елена Зеленская в брючном костюме Фото: instagram.com/olenazelenska_official 1/6

"Тот, кто действительно имеет желание что-то сделать, обязательно найдет возможности и сделает! Качественно свежее меню, рационально подобранные вкусовые сочетания, эстетично поданная еда, возможность выбрать блюдо на свой вкус – вот лишь часть нововведений, которые предлагает эта программа", – написала Елена Зеленская.

Для поездки в Азербайджан Елена Зеленская выбрала изысканное пальто:

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