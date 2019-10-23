Елена Зеленская в Японии надела "запрещенное" платье: правда или миф

Первая леди Украины появилась в желтом платье в пол

Владимир и Елена Зеленские Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская отправились в Японию, чтобы посетить интронизацию императора. Для торжественного мероприятия Владимир Зеленский сделал выбор в пользу классического черного смокинга с белой рубашкой и бабочкой, а вот первая леди Елена Зеленская появилась на публике в элегантном желтом платье в пол, которое раскритиковали в сети.

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Так, многие утверждают, что желтый – цвет семьи императора Японии. Якобы все члены иностранных представительств и миссий не надевают желтую одежду на официальные мероприятия в Японии, так как это либо неуважение к императору, либо человек демонстрирует родственные связи с ним.

Как выяснилось, такой запрет действительно был введен в Японии, однако еще в восьмом веке. Сейчас же деловой этикет не запрещает надевать желтую одежду на официальные мероприятия. Дресс-код на интронизацию подразумевает длинные наряды, а о цветах речи не идет.

Владимир и Елена Зеленские в Японии Фото: Getty Images

Ранее мы также писали, что Елена Зеленская покорила Японию элегантным нарядом с вышивкой.

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