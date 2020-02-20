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Елена Зеленская вышла в свет с косичками: фото

Первая леди Украины продолжает удивлять публику нестандартными образами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:31

Супруга президента Украины Елена Зеленская, чей наряд для приема в Ватикане назвали траурным, выступила с речью на Международном форуме "Украина на пути преодоления домашнего и гендерно обусловленного насилия", который состоялся в Киеве.

На мероприятии Елена Зеленская появилась в белой рубашке и сыграла на контрасте за счет тонкого черного пояса – в тон к юбке-трапеции миди-длины. Изюминкой образа первой леди стала прическа, с которой супругу президента еще не видели.

Так, Елена Зеленская предстала с волнистыми волосами, разделенными пробором. На левой стороне первая леди решила сделать две косички, так называемые "колоски". Прическа выглядела стильно, как и большинство образов Елены Зеленской.

Елена Зеленская продемонстрировала оригинальную прическу
Елена Зеленская продемонстрировала оригинальную прическу
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская на Международном форуме
Елена Зеленская на Международном форуме
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Отметим, в рамках Международного форума первая леди акцентировала внимание на создании "горячей линии", призванной помогать жертвам насилия в любых его проявлениях.

"1547. Четыре цифры, призванные спасти жизнь. Хочу, чтобы каждый из нас запомнил номер. Как 101, 102 или 103. 1547 – номер национальной горячей линии по противодействию домашнему насилию. По этому номеру каждый, кто страдает от домашнего насилия, может получить квалифицированную информационную, психологическую и правовую поддержку, а при необходимости – и экстренное реагирование полиции. Горячая линия работает в круглосуточном режиме на всей территории Украины. От насилия не застрахован никто. Оно может случиться в любое время и с кем угодно. Поэтому просто запишите. 1547", – написала Елена Зеленская.

Напомним, для поездки в Азербайджан Елена Зеленская выбрала изысканное пальто:

В комментариях первую леди поддержала известная украинская телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина, которая тоже выступила на Форуме: "Спасибо! Невероятная речь! Важные новости!".

Ранее мы также писали, что Елена Зеленская и Маша Ефросинина объединились в борьбе против насилия.

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