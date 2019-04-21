Елизавета II именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

Как выглядеть по-королевски – эволюция стиля Ее Величества

Британская королева Елизавета II Фото: AFP

Сегодня, 21 апреля, в день католической Пасхи английской королеве Елизавета II исполняется 93 года. На протяжении всего своего правления Англией, наряды Ее Величества прошли эволюцию от стиля принцессы до монарха.

Сегодня.Lifestyle решили наглядно показать, какой менялся стиль Елизавета II.

1947 год – свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа

20 ноября 1947 тогда еще принцесса Елизавета вышла замуж принца Филиппа. Работа над платьем Елизаветы шла два месяца: 25 швей и 10 вышивальщиц под предводительством звездного дизайнера Нормана Хартнелла. В итоге королева шла под венец в плотном атласном платье, расшитом значимыми символичными цветами флердоранжа, жасмина и белой розы. От него шел длинный 4-метровый шлейф.

Свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа Фото: Getty Images

Главными украшениями Елизаветы стала диадема, а также два ожерелья - "Королева Анна" и "Королева Каролина" - последнее жемчужное ожерелье принадлежало жене короля Георга II.

21-летняя принцесса Елизавета в нежном платье с жемчужным ожерельем Фото: Getty Images

1953 год – церемония коронации

После смерти действующего короля Георг VI в 1952 году принцесса Елизавета стала королевой, которая на сегодня считается одним из самых долгоправящих монархов. Спустя год 2 июня 1953 года в Лондоне состоялась церемония коронации королевы Елизаветы II.

Для такого важного события в своей жизни тогда еще юная принцесса выбрала роскошный и по истине королевский наряд – бежевое платье, расшитое золотыми нитками, корону и длинную мантию белого цвета. Елизавета стала править Англии, когда ей было всего 27 лет.

Коронация Елизаветы II – 2 июня 1953 год Фото: Getty Images

Роскошное платье с бриллиантовыми украшениями для церемонии коронации Фото: Getty Images

Вторая половина 1950-х - начало 1990-х гг

Этот период был самым активным в жизни королевы – всевозможные заграничные поездки, встречи и официальные приемы, для которых шились самые лучшие наряды для новоиспеченной королевы. В те года стиль Елизаветы II отвечал модным тенденциям и самое интересное – Ее Величество носила брючные костюмы. Сейчас она преимущественно предпочитает платья или костюмы с юбкой-миди.

Королева Елизавета II вместе с мужем Филиппом, дочкой Анной и сыном Чарльзом Фото: Getty Images

Это фото сделано 2 сентября 1952 года во дворе замка Балморал. Королева Елизавета II в кругу семьи – дочки Анны и сына Чарльза, а также мужа Филиппа – позирует в зеленом комплекте, который состоит из юбки-плиссе и классического пиджака. Как мы видим, уже с молодости Ее Величество была пристрастна к драгоценным брошкам. Этот элемент ее гардероба был неизменным на протяжении 66 лет ее правления.

Королева Елизавета II в голубом платье по случаю 25-летия брака с мужем Филиппом

А вот с 1980-х годов стиль английской королевы меняется – в ее гардеробе появляются более яркие наряды, а из аксессуаров – дамские шляпки с декором. В целом, тогда модные тенденции кардинально изменились – на смену тяжелом тканям в клетку пришел легкий шифон с цветными узорами и горохом.

Королева Елизавета II на конных скачках в зеленом наряде – 1980 год Фото: Getty Images Ее Величество во время визита в Алжир в красном костюме в белый горох Фото: Getty Images Елизавета II в роскошном розовом платье – 1980 год Фото: Getty Images Королева Британии в Марокко примеряла необычный головной убор из красных цветов – 1980 год Фото: Getty Images Елизавета II в красном шифоновом платье вместе с мужем Филиппом – 1982 год Фото: Getty Images Ярко-голубой образ британской королевы на Соломоновых Островах – 1982 год Фото: Getty Images 1/6

Свадьба сына Чарльза и принцессы Дианы

29 июля 1981 года состоялась свадьба сына Елизавета II и принцессы Дианы. Это было пышное и громкое на весь мир торжество, на которое британская королева появилась в нежном образе – голубом шелковом платье с плиссированной юбкой-миди

Королева Елизавета II на свадьбе сына в голубом наряде Фото: Getty Images

Из аксессуаров в королевском образе гармонично сочеталась шляпка и сумка в тон наряду, а в качестве обуви Ее Величество предпочла белые туфли. И, конечно, из украшений мы видим на королеве ее любимое жемчужное ожерелье и брошку.

Яркая одежда не просто так, а шляпки – дань традициям: современный стиль королевы

Начиная с 2000-х годов стиль британской королевы кардинально начинает меняться. Елизавета II появляется на публике исключительно в платьях с пальто или костюмах с юбками. Главным атрибутом ее всех образов является шляпка с цветами или перьями. Все чаще она начинает прятать уже не молодые руки под длинными перчатками и всегда обувает туфли на низком ходу от любимой марки Anello & Davide. Из украшений неизменно мы видим драгоценные брошки и ожерелья с жемчугом.

Королевский образ в 2004 году – фиолетовое пальто со шляпой с цветами Фото: Getty Images Роскошный и неожиданный наряд королевы на вечеринке в Уэльсе – 2005 год Фото: Getty Images Елизавета II в голубом образе на праздновании 100-летия своей матери Елизаветы – 2000 год Фото: Getty Images Елизавета II в цветочном костюме и шляпке в Нью-Йорке – 2010 год Фото: Getty Images Голубой костюм с золотыми вставками – образ королевы на конных скачках в 2010 году Фото: Getty Images Королева Британии Елизавета II в голубом пальто и шляпе с декором – 2015 год Фото: Getty Images В ярко-синем пальто и драгоценной брошкой королева позирует в Кеннингтоне – 2016 год Фото: Getty Images В начале 2019 года мы видели королеву исключительно в ярких нарядах Фото: Getty Images В оранжевом образе королева улыбается во время визита музея в Лондоне – 2019 Фото: Getty Images Елизавета II в шляпке с декором и бриллиантовой брошью – последний ее выход перед днем рождения Фото: Getty Images 1/10

По словам биографа Елизаветы II, у королевы есть весомая причина, почему она постоянно носит яркую одежду. Ее Величество выбирает монохромную цветную одежду, чтобы выделяться из толпы, иначе никто ее не узнает. А что касается шляпок, то это традиция королевской семьи. До 1950-х годов женщины должны были покрывать голову, чтобы никто не видел их волос.

Даже сегодня британская королева появляется на официальном мероприятии в шляпке, а на обычном приеме в платке или короне.

Также в честь дня рождения английской королевы мы сделали подборку самых ярких и красивых нарядов Елизаветы II, которыми она радовала публику на протяжении последнего года.

Несмотря на королевский этикет и протоколы, Елизавета II живой человек, с которым могут случатся непредсказуемые и неловкие моменты.

О самых смешных ситуациях из жизни королевы смотрите в нашем видео:



Елизавета II. Смешные моменты

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