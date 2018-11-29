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Энн Хэтэуэй каталась по Нью-Йорку на велосипеде в розовом пальто

Голливудскую звезду заметили на улицах города

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Энн Хэтэуэй. Фото: Getty
Энн Хэтэуэй. Фото: Getty

Энн Хэтэуэй, которую еще недавно критиковали за лишний вес, который она набирала ради очередной роли, была замечена на улицах Нью-Йорка в отличной форме. Более того, актриса не просто шла, она ехала на велосипеде.

Дело в том, что сейчас в городе проходят съемки сериала Modern love, в котором играет Энн. И по сюжету ее героиня не пользуется общественным транспортом, отдавая предпочтение железному коню.

На Хэтэуэй было надето нежно-розовое пальто, джинсы и белые кроссовки. А в велосипедной корзине лежала сумка, которая идеально подходит под цвет ее рыжих волос.

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Энн Хэтэуэй
Фото: Getty

Напомним, ранее Энн Хэтэуэй была замечена, спешащей на шоу Стивена Колберта, где она сменила за вечер несколько образов.

А как-то актриса стала очередной жертвой хакеров, взламывающих личные фотохранилища звезд. После чего с ужасом наблюдала, как ее обнаженные селфи с мужем гуляли по всему интернету.  

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Источник: "Сегодня"
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