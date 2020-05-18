Этно nail art: идеи маникюра в стиле вышиванки

Идеи праздничного маникюра ко Дню вышиванки

В четверг, 21 мая, отмечается День вышиванки в 2020 году. Сегодня.Lifestyle рассказывает, какой сделать маникюр на День вышиванки и на какие детали стоит обратить внимание при выборе рисунка для ногтей.

Обязательно посмотрите в этом материале, как правильно подобрать образ с вышиванкой, чтобы выглядеть стильно на праздник и каждый день.

Смотрите в сюжете, как работают мастера маникюра во время карантина:

Маникюр в стиле вышиванки: идеи с фото

Маникюр с узором вышиванки не только "разбавит" повседневный образ, но и придаст яркий акцент в праздничный день. Если в последнее время вы носили нюдовый маникюр, самое время попробовать что-то новое.

Большой плюс украинского этно – цвета, которые идеально сочетаются между собой. Это красный, черны и белый. Однако вы можете использовать и любую другую палитру. Ведь главным элементом остается узор.

Маникюр вышиванка | Фото: Pinterest

Для создания маникюра в украинском стиле можно использовать наклейки с уже готовыми узорами, либо самостоятельно рисовать их с помощью кисти. Беспроигрышный вариант – красные маки или геометрические цветы.

Фото: Pinterest

Не стоит клеить на ногти стразы и блестки. Они не только вышли из моды, но и сделают ногти слишком яркими, в сочетании с рисунком.

Отличной идеей будет использование матового финиша. Такие ногти будут выглядеть роскошно и более сдержано. Глянцевый же топ добавит блеска и яркости.

Фото: Pinterest

Бесспорно, маникюр с рисунком лучше смотрится на длинных ногтях. Но если вы любите носить средние или короткие ногти, выбирайте узор, который визуально вытянет ногтевую пластину.

Еще один классный вариант для коротких ногтей – один тон на всех пальцах и яркий акцент на одном-двух ногтях. Так вы избежите вычурности.

Маникюр с орнаментом | Фото: Pinterest

Одним из главных трендов в маникюре 2020 остается градиент. Эту технику можно также использовать в создании маникюра в стиле вишиванки.

Уместными на ногтях будут и ягоды калины, а также орнаменты Петриковской росписи. Последняя может быть выполнена в голубых, желтых и черных цветах.

Маникюр в стиле вышиванки: идеи с фото Фото: Pinterest Маникюр в стиле вышиванки: идеи с фото Фото: Pinterest Маникюр в стиле вышиванки: идеи с фото Фото: Pinterest Маникюр в стиле вышиванки: идеи с фото Фото: Pinterest Маникюр в стиле вышиванки: идеи с фото Фото: Pinterest Маникюр в стиле вышиванки: идеи с фото Фото: Pinterest Маникюр в стиле вышиванки: идеи с фото Фото: Pinterest Маникюр в стиле вышиванки: идеи с фото Фото: Pinterest Маникюр в стиле вышиванки: идеи с фото Фото: Pinterest Маникюр в стиле вышиванки: идеи с фото Фото: Pinterest 1/10

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