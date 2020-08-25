Фантастическая Тина Кароль надела металлическое платье, весом 6 килограммов

Певица выступила на шоу в честь Дня Независимости Украины

Тина Кароль не перестает удивлять своими нарядами и образами. Накануне, на праздновании Независимости Украины, певица восхитила публику, появившись в металлическом платье ручной работы. Его вес составляет 6 килограммов.

Кароль приняла участие в шоу, состоявшемся в Киеве на Софийской площади. Артистка появилась на локации у фонтанов в потрясающем аутфите, который специально к празднику подготовила украинская дизайнерка Елена Романова.

В Instagram-аккаунте Тины Кароль опубликованы кадры, где она демонстрирует результат кропотливой работы. Певица предстала в коротком топе и юбке с пикантным разрезом, подчеркнувшем стройные ноги звезды.

Тина Кароль в металлическом платье Фото: instagram.com/tina_karol

Эффектное платье собрано из 15500 металлических бусин, а его вес составил шесть килограммов. На изготовление же потребовалось 180 часов.

Платье Тины Кароль: детали

Фото: instagram.com/tina_karol/

Добавим, что роскошный образ Тины Кароль завершен классической укладкой а-ля голливудские локоны, нежным макияжем и серебристыми босоножками на каблуке.

Предлагаем вспомнить яркий аутфит Тины Кароль на "Славянском базаре-2020" в Витебске.

Также посмотрите, как Елена Зеленская выглядела на праздновании Дня Независимости.

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