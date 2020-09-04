Femme fatale: Тина Кароль стала лицом нового выпуска украинского Vogue

Певица примерила несколько кардинально разных образов

Певица Тина Кароль, которая впечатлила своим луком в первом эфире "Танців з зірками-2020", стала звездой нового выпуска украинского Vogue. Работа над fashion-съемкой проходила в Нью-Йорке.

Для журнала Тину Кароль снимал известный американский фотограф Грег Суолс. Ему позировали такие знаменитости, как Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Кэти Перри и другие. Результаты фотосессии опубликованы на странице Vogue Ukraine в Instagram.

Тина Кароль для Vogue Ukraine Фото: instagram.com/vogue_ukraine/ Тина Кароль для Vogue Ukraine Фото: instagram.com/vogue_ukraine/ Тина Кароль для Vogue Ukraine Фото: instagram.com/vogue_ukraine/ Тина Кароль для Vogue Ukraine Фото: instagram.com/vogue_ukraine/ 1/4

На фото Кароль запечатлена без нижнего белья в постели, в нежном образе с кудрями. Артистка также перевоплотилась в женщину-вамп, надев кожаный костюм, и примерила длинное черное платье. Стоит отметить, что в разных образах Тина выглядит одинаково гармонично.

Ранее мы писали, что певица Кайли Миноуг позировала в платье украинского бренда Nadya Dzyak.

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