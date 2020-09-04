Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Femme fatale: Тина Кароль стала лицом нового выпуска украинского Vogue

Сегодня, 11:40

Певица примерила несколько кардинально разных образов

Певица Тина Кароль, которая впечатлила своим луком в первом эфире "Танців з зірками-2020", стала звездой нового выпуска украинского Vogue. Работа над fashion-съемкой проходила в Нью-Йорке.

Для журнала Тину Кароль снимал известный американский фотограф Грег Суолс. Ему позировали такие знаменитости, как Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Кэти Перри и другие. Результаты фотосессии опубликованы на странице Vogue Ukraine в Instagram.

Тина Кароль для Vogue Ukraine
Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
Тина Кароль для Vogue Ukraine
Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
Тина Кароль для Vogue Ukraine
Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
Тина Кароль для Vogue Ukraine
Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
1/4

На фото Кароль запечатлена без нижнего белья в постели, в нежном образе с кудрями. Артистка также перевоплотилась в женщину-вамп, надев кожаный костюм, и примерила длинное черное платье. Стоит отметить, что в разных образах Тина выглядит одинаково гармонично.

Ранее мы писали, что певица Кайли Миноуг позировала в платье украинского бренда Nadya Dzyak.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Adidas и Prada представили коллаборацию: как выглядят кроссовки из новой коллекции Джамала дала первый концерт во время карантина: эпатажный образ певицы Елена Зеленская в элегантном костюме провела экскурсию для школьников по Мариинскому дворцу
Тина Кароль певица Vogue Украина
Реклама

Новости партнеров

Как выглядит самая модная сумка 2020 года
Как выглядит самая модная сумка 2020 года
Дерзкая Памела Андерсон показала роскошную фигуру
Дерзкая Памела Андерсон показала роскошную фигуру
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Светлана Ходченкова поразила смелыми позами в новой фотосессии
Светлана Ходченкова поразила смелыми позами в новой фотосессии

Популярные статьи

Сегодня, 10:58Fun

Парень-веган показал, как изменилось его тело за четыре года: видео и фото

Сегодня, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 4 сентября: Козерогу нужно все просчитывать, а Водолея ждет успех

Вчера, 18:00Техно

"Дія" внедряет бесплатную электронную подпись для украинцев

Вчера, 16:05Шоу-бизнес

"Клоунесса из цирка": Дмитрий Коляденко раскритиковал внешность Ирины Билык

Вчера, 15:04Fun

Рыбак поймал сома рекордного размера: невероятное фото

Вчера, 13:44Food

Что приготовить из груш на зиму: ТОП-5 рецептов необычных заготовок

Вчера, 05:28Психология

Гороскоп на сегодня 3 сентября: Скорпиону нельзя совершать резких телодвижений, а Стрельца ждет успех

2 сентябряШоу-бизнес

54-летняя Сальма Хайек подшутила над своей шикарной фигурой в купальнике – фото

2 сентябряFun

"Вежливый кот" прославился благодаря широкой улыбке: забавные фото

2 сентябряFood

Что приготовить из груш: ТОП-5 небанальных рецептов

2 сентябряШоу-бизнес

"Жестокий детский мир": Оля Полякова, Лилия Ребрик и Тина Кароль рассказали о подготовке детей в школу

2 сентябряEvents

Выходные дни и праздники в сентябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

2 сентябряТехно

Илон Маск объявил о первом рисковом полете Starship в космос

2 сентябряFun

Убегающие от медведя гризли туристы рассмешили очевидцев: видео

1 сентябряEvents

Первое полнолуние осени: что нельзя делать 2 сентября

1 сентябряШоу-бизнес

Пономарев, TAYANNA, Тополя, Остапчук и другие украинские звезды отвели детей в школу – фото

Новости партнеров

Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Внезапно скончалась звезда группы «Фристайл»
Внезапно скончалась звезда группы «Фристайл»
Ані Лорак ошелешила виглядом без штанів на курорті з Кіркоровим
Ані Лорак ошелешила виглядом без штанів на курорті з Кіркоровим
Оборвалась жизнь звезды сериала «Воронины» Бориса Клюева
Оборвалась жизнь звезды сериала «Воронины» Бориса Клюева
Подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым (фото)
Подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым (фото)
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото
С кабачками и баклажанами. Пять простых рецептов лечо на зиму
С кабачками и баклажанами. Пять простых рецептов лечо на зиму
Ратаковски без стеснения показала, чем ее наградила природа
Ратаковски без стеснения показала, чем ее наградила природа

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять