Фрау в красном: неожиданно яркий образ Ангелы Меркель

Деловой образ на весну от немецкого политика

Ангела Меркель Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель с приходом весны старается появляться на публике исключительно в ярких пиджаках. Поскольку ее костюмы всегда неизменны – пиджаки без воротников и черные брюки, политик меняет лишь цвета жакетов.

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К примеру, после встречи с премьер-министром Британии Терезой Мэй, на которую Меркель явилась в насыщенно синем пиджаке, она решила продолжить тенденцию и мы снова видим немецкого лидера в ярком образе. Для деловой встречи с президентом Буркина-Фасо Рок Марк Кристианом Каборе канцлер Германии надела черные классические брюки со стрелками и ярко-красный пиджак со светлыми пуговицами.

Ангела Меркель на встрече с президентом Буркина-Фасо Фото: AFP

Из украшений на шее Ангелы Меркель мы снова видим ее облюбованное украшение из серебра, а из обуви – удобные черные туфли.

Напомним, ранее канцлер Германии прибыла в Прагу и надела один из своих любимых в последнее время пиджаков цвета фуксии. Также в этом пиджаке Ангела Меркель прибыла в Израиль, где встретилась с президентом страны и премьер-министром.

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