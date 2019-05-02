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Фрау в красном: неожиданно яркий образ Ангелы Меркель

Деловой образ на весну от немецкого политика

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:09
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель с приходом весны старается появляться на публике исключительно в ярких пиджаках. Поскольку ее костюмы всегда неизменны – пиджаки без воротников и черные брюки, политик меняет лишь цвета жакетов. 

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К примеру, после встречи с премьер-министром Британии Терезой Мэй, на которую Меркель явилась в насыщенно синем пиджаке, она решила продолжить тенденцию и мы снова видим немецкого лидера в ярком образе. Для деловой встречи с президентом Буркина-Фасо Рок Марк Кристианом Каборе канцлер Германии надела черные классические брюки со стрелками и ярко-красный пиджак со светлыми пуговицами. 

Ангела Меркель на встрече с президентом Буркина-Фасо
Ангела Меркель на встрече с президентом Буркина-Фасо
Фото: AFP

Из украшений на шее Ангелы Меркель мы снова видим ее облюбованное украшение из серебра, а из обуви – удобные черные туфли. 

Напомним, ранее канцлер Германии прибыла в Прагу и надела один из своих любимых в последнее время пиджаков цвета фуксии. Также в этом пиджаке Ангела Меркель прибыла в Израиль, где встретилась с президентом страны и премьер-министром.

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