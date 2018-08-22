Где купить одежду украинских дизайнеров

Если вы до сих пор покупаете одежду в Zara или Reserved, пора посмотреть в сторону украинского масс-маркета, которому тоже есть чем похвастаться

Где купить вышиванку. Фото: instagram/etnodim

Приятно осознавать, что за последние несколько лет одежда украинских производителей стала трендом. Сложно найти человека, в чьем гардеробе нет хотя бы одного нашего платья, свитшота, пары обуви или, например, носков. В принципе, все это можно поискать в Интернете, а можно отправиться в шоу-рум или на маркет, где продается сразу все и в одном месте. О таких и пойдет речь дальше.

"Всі. Свої"

Пожалуй, это самый большой магазин, на трех этажах которого можно купить все-все, начиная от нижнего белья и аксессуаров, и заканчивая обувью и верхней одеждой. Расположен он в самом центре столицы, на Крещатике, недалеко от метро, что делает место популярным еще и среди туристов. А любого гостя, приехавшего к вам из далекой страны, можно смело вести туда на экскурсию, и похвастаться достижениями отечественной легкой промышленности.

Создатели магазина начинали с ряда маркетов, проводимых в разных городах и на разных локациях, которые популяризировали украинский продукт. А после решили собрать множество ярких брендов под одной крышей. В итоге футболки с акварелями Лилит Саркисян, кожаную обувь Tuto или пальто Vivalon можно купить по приемлемой цене, зная, что пошиты они были ограниченным количеством и каждого пятого ты на улице в свитшоте от "Лялькарки" не встретишь.

Еще одна локация у "Всі. Свої" есть на Подоле, на Десятинной. Там же постоянно проводятся всевозможные тематические маркеты – еды, керамики, аксессуаров для дома и, разумеется, одежды.

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UAmade

Это не просто магазин, а целый проект, который объединяет одной идеей сайт, фестивали и сеть магазинов. Последние расположены по всему городу в торгово-развлекательных центрах, что очень удобно и никуда специально не нужно ехать – зашел в "Глобус" на Майдане и попал в настоящее царство национального продукта.

Здесь также продается все, начиная от детской, мужской и женской одежды и аксессуаров, которые можно купить для себя, и заканчивая товарами для дома и продуктами, вроде, зефирок для какао или баночек с медом – идеальными вариантами для подарка или внезапного визита в гости.

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Дождевики от DOcK, оригинальную верхнюю одежду Black Limit, платье Wear Me или брюки от Urbanist – все это можно найти на полках магазина прямо сейчас. А еще стоит следить за новостями в соцсетях, поскольку фестивали UAmade, которые проводятся регулярно и на самых интересных городских локациях, можно смело назвать семейными праздниками. Ведь там можно не просто купить все необходимое, а еще и поесть, пофотографироваться и встретить половину друзей.

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Okno vo Dvor basic

Это небольшой шоу-рум, расположенный в центре Киева прямо у Бессарабской площади, который не так давно обзавелся еще и младшим братом, получившим название Okno vo Dvor trends.

В стенах первого продается одежа, обувь, нижнее белье и аксессуары, созданные украинскими дизайнерами. Второй является не только площадкой для продажи украинского продукта, но и местом, где регулярно проводятся интерсеные встречи и лекции. А также угощают кофе и десертами всех своих гостей.

На "Окно" нужно обязательно подписаться в соцсетях, поскольку там всегда выкладываются фото вещей, имеющихся в наличии, которые девочки комбинируют уже в готовые "луки". Таким образом можно не ломать особо голову над тем, что же подобрать под то или иное платье или какую юбку придумать для блузки с воланами.

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"Квартира 31"

Не менее концептуальное пространство в центре Киева, где представлены молодые украинские дизайнеры и бренды. Под его крышей собрана женская одежда, обувь, аксессуары, белье и украшения. Все это можно примерить, разглядеть в огромном зеркале или сфотографировать на уютном балкончике. Магазин расположен на улице Костельной и вид на нее со второго этажа открывается отличный.

Шоу-рум тоже активен в соцсетях и за новыми поступлениями можно следить онлайн, уточняя наличие размеров и цену.

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Vishukano

Еще один шоу-рум, в котором можно не только пополнить гардероб, но и получить удовольствие от самого процесса. Здесь тоже всегда помогут подобрать именно то, что вам нужно, посоветуют, что и с чем носить, а если не окажется необходимого размера и модели, то все можно заказать и получить в кратчайшие сроки.

Пространство находится на улице Владимирской, недалеко от станции метро Льва Толстого. В принципе, все упомянутые выше шоу-румы расположены на одном пятачке, и чтобы в них сходить, даже не стоит специально тратить время.

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Напомним, украинский дизайнер Юлия Магдыч рассказала, куда можно надеть вышиванку, кроме национальных праздников.