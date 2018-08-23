Где купить самую красивую вышиванку

Вышиванка нынче в тренде, а мы знаем места, где можно купить самые красивые

Вышиванки Varenyky Fashion. Фото: Varenyky Fashion

Не так давно мы и подумать не могли, что вышиванка станет обязательным элементом гардероба и выбрать именно свою среди обилия представленных вариантов будет еще той задачей. А сегодня мы уже надеваем на праздники невероятной красоты вышитые блузки и платья, а за вышиванками украинских дизайнеров выстраиваются очереди во всем мире. Куда же отправиться за покупкой новой вышитой вещи?

Varenyky Fashion

Этот бренд успешно объединяет в себе современные мировые тренды с вековыми народными традициями. А все узоры, нанесенные на его одежду, создаются совместно с этнологами, и являются теми самыми оберегами, которые использовали наши предки, наделяя их магическими способностями охранять своего владельца.

Поэтому, если вы хоть немного верите в силу таких вещей, эти вышиванки должны появиться в вашем шкафу. И каждый раз, надевая такую, вы будете читать ее орнамент, ведь каждый вышитый символ имеет особое значение. Цветы означают красоуа, звезды – счастье, сердца и лебеди – любовь.

Для своей одежды Varenyky Fashion используют исключительно натуральные ткани и нитки. Каждый образец создается вручную, а сочетания цветов варьируются от классических черного, белого и красного до таких редких, как индиго или пудровый. Цена на вышиванки и платья начинается от четырех тысяч.

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Еtnodim

История бренда насчитывает уже более десяти лет. Он имеет собственное производство и специализируется на продаже изделий исключительно ручной работы. Вся одежда изготавливается из натуральных тканей, в частности льна, а орнаменты имеют многовековую историю.

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По словам создателей, они стремятся приобщиться к возрождению украинских традиций, создавая современную одежду с оглядкой на опыт прошлых поколений. Не исключено, что именно благодаря таким энтузиастам вышиванка стала мировым трендом.

В ассортименте Еtnodim есть одежда для женщин, мужчин и детей. Цены на вышитые рубашки и платья стартуют от 1500 грн.

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FOBERINI

Специалисты этого бренда, разумеется, также стараются переосмыслить древние традиции при помощи современного дизайна. Создавая свои вышитые блузки, платья, юбки и комбинезоны, в FOBERINI используют натуральный шелк, лен и шерсть. А также натуральные нити и ракушки для пуговиц.

Здесь тоже считают, что все вещи несут в себе мощную энергетику и хранят зашифрованные обереги. Купить и рубашку, и платье можно от шести тысяч. В ассортименте есть также мужские вышиванки.

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2KOLYORY

Относительно молодой бренд, согласно легенде, объединяет в себе две стихии, начало и конец, женское и мужское, прошлое и будущее, красное черное. Своей главной миссией его создатели считают сохранение многовековых традиций и передачу всех сакральных знаний наших предков следующим поколениям.

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Эти вышиванки, которые украшают традиционные украинские народные элементы, понравятся даже самым прихотливым модницам и станут обязательной частью гардероба не только в праздничные дни, а и в обычные будние.

В ассортименте есть мужская, детская и женская одежда. А также всевозможные аксессуары – серьги, бусы, венки, вышитые скатерти и даже куклы-мотанки. Рубашку и платье можно купить от 1500 грн.

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Plahta

Магазин-ателье, в котором для вас пошьют все, что захотите. Помимо вышиванок для всей семьи здесь создают вышитые галстуки и верхнюю одежду. А узоры можно выбрать как классические, так и авторские.

Обилие цветовых сочетаний бренда может свести вас с ума. Поэтому приготовьтесь к тому, что зайдя в магазин или на сайт хотя бы раз, просто выйти оттуда с пустыми руками уже не получится. Цены стартуют от пяти тысяч.

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Напомним, украинский дизайнер Юлия Магдыч рассказала, куда можно надеть вышиванку, кроме национальных праздников.