Глаз не отвести: Кайли Миноуг позировала в платье украинского бренда Nadya Dzyak

Звезда примерила наряд из фатина с плиссировкой

Кайли Миноуг, которая выиграла суд у Кайли Дженнер, примерила наряд от украинского бренда Nadya Dzyak. Всемирно известная австралийская певица позировала перед камерой в нюдовом платье из фатина с плиссировкой. Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.

В кадре 52-летняя Кайли Миноуг запечатлена в макси платье с плиссированными воланами, длинными рукавами и ремнем на талии. Романтичный образ знаменитости дополнили легкие локоны.

Кайли Миноуг в платье Nadya Dzyak Фото: instagram.com/kylieminogue

"У меня в машине всегда есть два диска Кайли Миноуг, я являюсь большой поклонницей ее творчества уже много лет и для меня большая честь и радость видеть одну из своих муз в платье бренда Nadya Dzyak", – признается дизайнерка и основательница бренда Надя Дзяк.

Это далеко не первый случай, когда наряды от украинских брендов выбирают мировые селебритис. Ранее мы писали, что Cardi B примерила платье-бандану украинской дизайнерки Наташи Зинько, а также, что мама Илона Маска вышла в свет в наряде от украинского дизайнера.

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