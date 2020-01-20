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Глубокие декольте и свадебный наряд: чем удивляли звезды на красной дорожке премии Producers Guild Awards

Звезды покорили своими шикарными нарядами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:57
Николь Кидман
Николь Кидман

Близится "Оскар 2020", а в США отгремела еще одна церемония награждения – премия Гильдии продюсеров. На красной дорожке блистали как продюсеры, так звезды кино и сериалов.

Узнайте, как в Калифорнии прошла премия Hollywood Film Awards:

Красная дорожка для многих звезд в очередной раз стала триумфом. Например, 44-летняя Шарлиз Терон появилась в нежном образе, а вот и 52-летняя Николь Кидман сразила всех своим свадебным костюмом "двойкой". Цена такой красоты почти семь тысяч долларов!

Красота красотой, а сексуальность никто не отменял. Ева Лонгория и Кейт Бекинсейл устроили негласную "битву декольте". Обе выглядели очень сексуально. Первая выбрала платье, а вот Бекинсейл – золотой комбинезон.

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Не менее привлекательно выглядел и Брэд Питт.

Звезды на красной дорожке Producers Guild Awards 2020
Звезды на красной дорожке Producers Guild Awards 2020
Звезды на красной дорожке Producers Guild Awards 2020
Звезды на красной дорожке Producers Guild Awards 2020
Звезды на красной дорожке Producers Guild Awards 2020
Звезды на красной дорожке Producers Guild Awards 2020
Звезды на красной дорожке Producers Guild Awards 2020
Звезды на красной дорожке Producers Guild Awards 2020
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Напомним, ранее мы писали о том, в каких шикарных нарядах звезды появились на красной дорожке "Золотого глобуса 2020".

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