Глубокие декольте и свадебный наряд: чем удивляли звезды на красной дорожке премии Producers Guild Awards

Звезды покорили своими шикарными нарядами

Николь Кидман

Близится "Оскар 2020", а в США отгремела еще одна церемония награждения – премия Гильдии продюсеров. На красной дорожке блистали как продюсеры, так звезды кино и сериалов.

Узнайте, как в Калифорнии прошла премия Hollywood Film Awards:

Красная дорожка для многих звезд в очередной раз стала триумфом. Например, 44-летняя Шарлиз Терон появилась в нежном образе, а вот и 52-летняя Николь Кидман сразила всех своим свадебным костюмом "двойкой". Цена такой красоты почти семь тысяч долларов!

Красота красотой, а сексуальность никто не отменял. Ева Лонгория и Кейт Бекинсейл устроили негласную "битву декольте". Обе выглядели очень сексуально. Первая выбрала платье, а вот Бекинсейл – золотой комбинезон.

Не менее привлекательно выглядел и Брэд Питт.

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Напомним, ранее мы писали о том, в каких шикарных нарядах звезды появились на красной дорожке "Золотого глобуса 2020".

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