Глубокое декольте и платье с "золотыми" цветами: королева Летиция сменила наряд

Королева Испании снова сменила наряд для торжественного приема

Королева Летиция на праздничном ужине Фото: Getty Images

Королева Летиция, которая сейчас перебывает с официальном визитом в Аргентине и уже успела поразить элегантным платьем от Hugo Boss, сменила третий наряд – вечернее платье с глубоким декольте.

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Для праздничного ужина с президентом Аргентины и его супругой королева Летиция переоделась в роскошное платье темно-зеленого цвета, которое было расшито золотистыми цветами. Особое внимание привлекало глубокое декольте испанской королевы.

Испанская королева с вечернем платье, расшитом золотистыми цветами Фото: Getty Images

46-летняя жена короля Филиппа собрала темные волосы в низкий пучок и сделала вечерний насыщенный макияж. В виде украшений королева Летиция выбрала лишь миниатюрные серьги из золота, а в руке она держала маленький клатч того же золотистого оттенка. Роскошным дополнением светского аутфита стали босоножки на высоком каблуке с мерцающим отливом.

Король и королева Испании на приеме у президента Аргентины Фото: AFP

Напомним, ранее Летиция посетила юбилей газеты, куда надела очень эффектное изумрудное платье с вышивкой и плиссированной юбкой от бренда Sandro. На ногах ее были черные лаковые лодочки Prada, а в руках – клатч Nina Ricci в тон.

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