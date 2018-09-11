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Голая Ким Кардашьян снялась в рекламе своей косметики

Светская львица Ким Кардашьян оголилась ради фотосессии собственного продукта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Ким Кардашьян. Фото: instagram/kkwbeauty
Ким Кардашьян. Фото: instagram/kkwbeauty

Американская светская львица Ким Кардашьян, не так давно "вживившая" в свою шею довольно странное и пугающее ожерелье, которое еще и светится в темноте, представила новую рекламную кампанию своего собственного косметического бренда KKW Beauty..

 Новая коллекция получила название Cherry Blossom. В нее войдет палетка теней из 10 оттенков, карандаши для губ, румяна и помады.

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Косметика бренда Ким Кардашьян
Фото: instagram/kkwbeauty

Видимо, с целью увеличения продаж, а также привлечения внимания не только со стороны женщин, но и представителей противоположного пола, Ким решила появиться на рекламных плакатах в обнаженном виде. Правда, нужно отдать ей должное, интимные места она все-таки скромно прикрыла веточками цветущей вишни.

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Ким Кардашьян рекламирует косметику своего бренда
Фото: instagram/kkwbeauty

Тем временем бренд Paco Rabanne выпустил ролик в честь своего парфюма – Pure XS, представлять который выпала честь модели Эмили РатаковскиПо сюжету, звезда сперва ходит из комнаты в комнату, во время чего от аромата ее духов валятся с ног мужчины. А после начинает постепенно снимать с себя драгоценности, расстегивает юбку, и вот уже соскальзывает на пол последняя деталь ее вечернего наряда, оставляя ее полностью обнаженной.

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Источник: "Сегодня"
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