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Головные уборы: ТОП-6 трендов этого лета

Сегодня, 18:42

Защищаемся от палящего солнца красиво

Головной убор добавляет к образу изюминку и защищает от палящего солнца. Этим летом не стоит пренебрегать шляпами и кепками, особенно, когда они так популярны в новом сезоне. Как вы уже догадались, сегодня мы рассмотрим актуальные на сегодняшний день модели женских головных уборов, новинки и главные тренды 2020 года.

Кстати, недавно мы писали, о самых модных окрашиваниях волос 2020: главные тренды лета.

Модные головные уборы 2020
Модные головные уборы 2020
Фото: Pinterest

Среди самых трендовых моделей головных уборов лета 2020 можно выделить ТОП-6:

  • широкополые шляпы
  • бейсболка
  • платки
  • панамы
  • шляпы-котелки
  • картуз или "кепка газетчика"

Начнем с картуза или как его еще называют "кепка газетчика". Это отличный женских головной убор на лето, который перекочевал из мужского гардероба. Козырек кепки может быть прямой или изогнутый, а сама кепка – изготовлена из мешковины и даже соломы.

Женский головной убор на лето | Фото: Pinterest
С чем носить картуз летом | Фото: Pinterest

Шляпа-котелок с загнутыми полями снова в моде. Винтажные шляпки с лентами или цветами украсят романтичный образ и разбавят скучный повседневный лук. Лучше всего носить такую шляпу с платьем или юбкой и блузой.

Модные летние шляпы | Фото: Pinterest
Как носить шляпы летом | Фото: Pinterest

Панамы в этом сезоне можно носить совершенно разные: вязанные, с широкими и узкими полями, с принтами или однотонные.

Модные женские шляпы 2020 | Фото: Pinterest

Панама является универсальным головным убором для любой летней погоды. Панама из ткани хорошо защитит голову в жару и не испортится во время дождя, в отличие от соломенной шляпы. Этот головной убор подходит к различным стилям одежды.

Как носить панаму летом | Фото: Pinterest

Платки не только могут выступать в роли аксессуаров, но и в качестве головных уборов. Особенно в летнюю пору. Дизайнеры предлагают завязывать платок в виде тюрбана, узлом назад или на манер хиджаба.

Как носить платок летом | Фото: Pinterest
Модные головные уборы лето 2020 | Фото: Pinterest

Такой головной убор, как бейсболка давно вышел за рамки спортивного стиля. Сегодня кепки совершенно универсальны и сочетаются с платьями, жакетами, и даже классическими костюмами.

Как носить бейсболку летом | Фото: Pinterest
Как носить кепку летом | Фото: Pinterest

Широкополые шляпы в сезоне лето 2020 занимают ведущую позицию. Актуальны для города модели с волнистыми полями, как текстильные, так и соломенные, с яркими принтами и декором.

С чем носить широкополую шляпу летом | Фото: Pinterest
Как носить шляпу летом | Фото: Pinterest

Ранее мы рассказывали, как выбрать босоножки: ТОП-5 трендовых пар на лето.

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