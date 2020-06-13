Головные уборы: ТОП-6 трендов этого лета
Защищаемся от палящего солнца красиво
Головной убор добавляет к образу изюминку и защищает от палящего солнца. Этим летом не стоит пренебрегать шляпами и кепками, особенно, когда они так популярны в новом сезоне. Как вы уже догадались, сегодня мы рассмотрим актуальные на сегодняшний день модели женских головных уборов, новинки и главные тренды 2020 года.
Кстати, недавно мы писали, о самых модных окрашиваниях волос 2020: главные тренды лета.
Среди самых трендовых моделей головных уборов лета 2020 можно выделить ТОП-6:
- широкополые шляпы
- бейсболка
- платки
- панамы
- шляпы-котелки
- картуз или "кепка газетчика"
Начнем с картуза или как его еще называют "кепка газетчика". Это отличный женских головной убор на лето, который перекочевал из мужского гардероба. Козырек кепки может быть прямой или изогнутый, а сама кепка – изготовлена из мешковины и даже соломы.
Шляпа-котелок с загнутыми полями снова в моде. Винтажные шляпки с лентами или цветами украсят романтичный образ и разбавят скучный повседневный лук. Лучше всего носить такую шляпу с платьем или юбкой и блузой.
Панамы в этом сезоне можно носить совершенно разные: вязанные, с широкими и узкими полями, с принтами или однотонные.
Панама является универсальным головным убором для любой летней погоды. Панама из ткани хорошо защитит голову в жару и не испортится во время дождя, в отличие от соломенной шляпы. Этот головной убор подходит к различным стилям одежды.
Платки не только могут выступать в роли аксессуаров, но и в качестве головных уборов. Особенно в летнюю пору. Дизайнеры предлагают завязывать платок в виде тюрбана, узлом назад или на манер хиджаба.
Такой головной убор, как бейсболка давно вышел за рамки спортивного стиля. Сегодня кепки совершенно универсальны и сочетаются с платьями, жакетами, и даже классическими костюмами.
Широкополые шляпы в сезоне лето 2020 занимают ведущую позицию. Актуальны для города модели с волнистыми полями, как текстильные, так и соломенные, с яркими принтами и декором.
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