Горячая красотка Синди Кроуфорд примеряла брючный костюм на голое тело
53-летняя экс-модель выглядит на порядок моложе своих лет
53-летняя знаменитость Синди Кроуфорд блистала на вечеринке в Лос-Анджелесе в стильном total black look. Бывшая модель с удовольствием позировала перед камерами в черном костюме-двойке, который она надела на обнаженное тело.
Широкие брюки подчеркнули стройную фигуру Синди, а туфли-лодочки на высоком каблуке добавили элегантности праздничному образу. Казалось, что голливудской звезде всего 20 лет и перед папарацци позирует юная супермодель.
Так, как в обычной жизни Синди Кроуфорд не любит наносить макияж и выступает за натуральность, даже во время светского мероприятия на лице красотки минимум грима – деликатные черные стрелки и коричневая помада. Ненавязчивой изюминкой звездного аутфита стали серьги-висюльки из белого золота.
Напомним, ранее Синди Кроуфорд продемонстрировала, что бояться экспериментов вовсе не стоит, примерив яркий костюм цвета фуксии.
О секретах личной жизни Синди Кроуфорд смотрите в нашем сюжете:
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