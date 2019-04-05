Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Горячая красотка Синди Кроуфорд примеряла брючный костюм на голое тело

53-летняя экс-модель выглядит на порядок моложе своих лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:29
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд
Фото: instagram.com/cindycrawford

53-летняя знаменитость Синди Кроуфорд блистала на вечеринке в Лос-Анджелесе в стильном total black look. Бывшая модель с удовольствием позировала перед камерами в черном костюме-двойке, который она надела на обнаженное тело. 

Читайте также
Дочь Синди Кроуфорд Кайя появилась на красной дорожке в "семейных трусах"

Широкие брюки подчеркнули стройную фигуру Синди, а туфли-лодочки на высоком каблуке добавили элегантности праздничному образу. Казалось, что голливудской звезде всего 20 лет и перед папарацци позирует юная супермодель. 

Стройная Синди Кроуфорд в брючном костюме-двойке
Стройная Синди Кроуфорд в брючном костюме-двойке
Фото: AFP

Так, как в обычной жизни Синди Кроуфорд не любит наносить макияж и выступает за натуральность, даже во время светского мероприятия на лице красотки минимум грима – деликатные черные стрелки и коричневая помада. Ненавязчивой изюминкой звездного аутфита стали серьги-висюльки из белого золота.  

Главный штрих вечернего look – драгоценные серьги-висюльки
Главный штрих вечернего look – драгоценные серьги-висюльки
Фото: AFP

Напомним, ранее Синди Кроуфорд продемонстрировала, что бояться экспериментов вовсе не стоит, примерив яркий костюм цвета фуксии. 

О секретах личной жизни Синди Кроуфорд смотрите в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
19-летнего сына Синди Кроуфорд задержала полиция Женщины в красном: Кидман, Кроуфорд и Амбросио покорили нарядами в Шанхае Карл Лагерфельд и дочь Синди Кроуфорд выпустили совместную коллекцию Модная битва: Энн Хэтэуэй, Эмбер Херд и Синди Кроуфорд в красных платьях на Met Gala
мода костюм стиль Синди Кроуфорд
Реклама

Новости партнеров

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз
Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз
Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери
Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери
Виторган о разводе с Собчак: «Вот и все, разлетелись»
Виторган о разводе с Собчак: «Вот и все, разлетелись»
Отчего болят коленки
Отчего болят коленки

Популярные статьи

Вчера, 19:34Шоу-бизнес

ТОП-13 настоящих имен голливудских звезд

Вчера, 15:20Fun

4 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 14:07Fun

Учительницу математики уволили из-за "голого фото" в переписке

Вчера, 11:06Шоу-бизнес

MARUV выступила на юбилее Иосифа Пригожина

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Олег Винник прокомментировал слухи о своей ориентации

Вчера, 08:33Техно

Android 9.0 Pie оказалась худшей мобильной ОС

Вчера, 08:23Fun

Молодая мать узнала о беременности во время родов

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцы могут смело браться за новое дело, а Близнецы дополнительно заработают

3 апреляFun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

3 апреляТехно

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

2 апреляШоу-бизнес

Меган Маркл получила жесткий запрет от принца Чарльза

2 апреляАфиша

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

2 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

2 апреляШоу-бизнес

Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию

2 апреляWellness

Магнитные бури в апреле 2019 отменяются: приятный прогноз на месяц

2 апреляШоу-бизнес

Официально: хореограф Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры

Новости партнеров

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной
Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной
Анна Михалкова рассказала, почему стыдилась своей мамы
Анна Михалкова рассказала, почему стыдилась своей мамы
Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае
Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Самбурская: «Мать ничего не делала, когда отец избивал меня»
Самбурская: «Мать ничего не делала, когда отец избивал меня»
Роза Сябитова показала, в каких условиях живет за городом
Роза Сябитова показала, в каких условиях живет за городом
У молодого мужа Ларисы Долиной появилась новая семья
У молодого мужа Ларисы Долиной появилась новая семья
6 признаков альфа-самца: как определить это с первого взгляда
6 признаков альфа-самца: как определить это с первого взгляда