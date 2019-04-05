Горячая красотка Синди Кроуфорд примеряла брючный костюм на голое тело

53-летняя экс-модель выглядит на порядок моложе своих лет

Синди Кроуфорд Фото: instagram.com/cindycrawford

53-летняя знаменитость Синди Кроуфорд блистала на вечеринке в Лос-Анджелесе в стильном total black look. Бывшая модель с удовольствием позировала перед камерами в черном костюме-двойке, который она надела на обнаженное тело.

Широкие брюки подчеркнули стройную фигуру Синди, а туфли-лодочки на высоком каблуке добавили элегантности праздничному образу. Казалось, что голливудской звезде всего 20 лет и перед папарацци позирует юная супермодель.

Стройная Синди Кроуфорд в брючном костюме-двойке Фото: AFP

Так, как в обычной жизни Синди Кроуфорд не любит наносить макияж и выступает за натуральность, даже во время светского мероприятия на лице красотки минимум грима – деликатные черные стрелки и коричневая помада. Ненавязчивой изюминкой звездного аутфита стали серьги-висюльки из белого золота.

Главный штрих вечернего look – драгоценные серьги-висюльки Фото: AFP

Напомним, ранее Синди Кроуфорд продемонстрировала, что бояться экспериментов вовсе не стоит, примерив яркий костюм цвета фуксии.

О секретах личной жизни Синди Кроуфорд смотрите в нашем сюжете:

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