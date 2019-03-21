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Горячая парочка: новая совместная фотосессия Джей Ло с женихом Алексом

Пара совместно подписала контракт с брендом очков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:07
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Фото: instagram.com/jlo

Голливудская знаменитость Дженнифер Лопес вместе со своим женихом Алексом Родригесом, которые недавно вышли в свет впервые после слухов об измене, подписали совместный контракт с австралийским брендом солнцезащитных очков Quay и снялись в первой рекламной кампании. 

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Несколько снимков с фотосессии звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На опубликованных фото можно увидеть несколько стильных образов Лопес – ярко-желтый ансамбль из облегающей юбки и короткой кофтой с оголенными плечами. Жених артистки одет в белые брюки и кроссовки, а загорелую кожу подчеркивает рубашка голубого цвета.  

Горячая фотосессия влюбленной пары
Горячая фотосессия влюбленной пары
Фото: instagram.com/jlo

Далее звезда позирует в более деловом наряде – белых классических брюках с топиком в тон наряда. Рядом Алекс позирует также в total white look и разумеется, солнцезащитных очках. 

Джей Ло со своим женихом Алексом
Джей Ло со своим женихом Алексом
Фото: instagram.com/jlo

Напомним, бывший спортсмен сделал предложение голливудской красотке во время совместного отдыха на Багамах после двух лет отношений. Отметим, для 49-летней Дженнифер Лопес будущий брак станет четвертым, а для 43-летнего Алекса Родригеса – вторым.

Смотрите видео о том, как Дженнифер Лопес вернулась на большие экраны:

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