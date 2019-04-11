Скарлетт Йоханссон пришла на премьеру фильма в костюме Tom Ford с глубоким декольте: фото

Звезда "Мстителей" удивила откровенным нарядом

Скарлетт Йоханссон Фото: Getty Images

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон в очередной раз восхитила "горячим" образом на красной дорожке в Лондоне, где прошла премьера фильма "Мстители: Финал".

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Для официального мероприятия 34-летняя актриса выбрала весьма смелый наряд – черный атласный костюм от легендарного бренда Tom Ford. Классические брюки и асимметричный пиджак с "сюрпризом", который едва прикрывал грудь, Скарлетт дополнила черными туфлями на каблуках и собранными в пучок волосами.

Скарлетт Йоханссон в атласном костюме Tom Ford Фото: Getty Images

Ключевую роль в дерзком образе звезды сыграл насыщенный make up – бордовые губы и черные стрелки с шиммером возле уголков глаз. Из украшений на голливудской звезде мы видим серебристо-золотые серьги со стразами от бренда Nikos Koulis и крупный браслет необычной формы, который напоминает огромные капли дождя.

Недавно Скарлетт Йоханссон надела ультракороткое платье с массивными стразами для телешоу, куда она приехала рассказать о премьере ленты "Мстители: Финал".

Напомним, что до премьеры фильма "Мстителей: Финал", трейлер которого стал хитом сети, осталась всего пара недель, и по традиции звездный каст блокбастера отправился в пресс-тур в поддержку фильма.

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