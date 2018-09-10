В черном бархате и фате: невероятный образ Леди Гаги на кинофестивале

Певица и актриса Леди Гага пришла на кинофестиваль в невероятно красивом черном платье

Леди Гага. Фото: AFP

Леди Гага, которая не так давно была замечена на улицах Парижа в блестящем неоновом плаще, посетила кинофестиваль, который проходит нынче в Торонто. В этот вечер как раз состоялась презентация фильма "Звезда родилась", главные роли в котором исполнила Леди Гага и актер Брэдли Купер.

Звезда подошла к выбору платья для красной дорожки со всей ответственностью, поскольку образ ее был просто невероятным. Черное облегающее платье было творением Giorgio Armani. Пошито оно было из бархата и дополнено прозрачным болеро, которое в какой-то момент Леди Гага превратила в объемную фату. Дополняла образ маленькая черная шляпка в пайетках.

Леди Гага Фото: AFP Леди Гага Фото: AFP Леди Гага Фото: AFP Леди Гага Фото: AFP Леди Гага Фото: AFP Леди Гага Фото: AFP Леди Гага Фото: AFP 1/7

Напомним, на этом же кинофестивале ранее была замечена американская актриса Кристина Хендрикс, известная своей ролью в сериале "Безумцы", пришедшая в элегантном красном платье, подчеркнувшем ее роскошный бюст.

Красную дорожку также посетила еще одна кинодива - Эмбер Херд, которая выбрала странный наряд, выставив на всеобщее обозрение соски.