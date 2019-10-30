Готовимся к холодам: какую шубу выбрать на зиму 2020

Главные тренды верхней одежды в новом сезоне

Готовьтесь к утеплению – холода в Украине прогнозируют на недели две. Сейчас пришло время для зимнего образа жизни. Юрий Орловский выяснил, что сейчас в тренде. Из актуального в этом сезоне – темные цвета с яркими вставками. Ко всему, натуральные шубы уже вышли из моды, поэтому производители предлагают эко варианты.

Если цены на натуральные шубы кусаются, на рынке можно найти стильные и теплые альтернативы в виде верхней одежды из искусственного меха. В среднем шубу из эко материала можно купить за 2 800 гривен, а это в разы дешевле, нежели натуральные изделия. Из вискозных волокон – 4 000 гривен.

Но самый главный плюс такой зимней одежды – ее можно стирать в машинке и не нужно сдавать в химчистку. Как рассказывают эксперты, актуальны сейчас модели пушистые пастельных цветов. Но, если вам не хватает пасмурной зимой ярких красок – смело покупайте красные, оранжевые и изумрудные оттенки.

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