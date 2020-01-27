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Грэмми 2020: самые необычные наряды звезд с красной дорожки

На красной дорожке артисты блистали в ярких нарядах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:17
Певица Ариана Гранде
Певица Ариана Гранде
Фото: Getty Images

В США состоялась церемония награждения премии Грэмми 2020, где награждали артистов за достижения в музыке. На красной дорожке в этом году царили эпатаж, гламур и роскошь. Мужчины выбирали яркие кислотные цвета для своих нарядов, а женщины – пайетки, блестки и пышные юбки.

Узнайте также, как прошла церемония награждения премии Грэмми в прошлом году:

Предлагаем посмотреть на самые яркие и запоминающиеся наряды с красной дорожки премии Грэмми 2020.

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В первую очередь отличился Билли Портер. В платье он уже появлялся на публике еще в прошлом году на церемонии премии Оскар. Теперь же мужчина позировал в ярком голубом костюме, расшитом стразами. Образ дополнила шляпа со стразами.

Актер Билли Портер
Актер Билли Портер
Фото: Getty Images

Не менее роскошно выглядела и модель Хайди Клум, которая по явилась на публике в блестящем платье. Однозначно один из лучших нарядов вечера.

Модель Хайди Клум
Модель Хайди Клум
Фото: Getty Images

Покорили публику и братья Джонас, которые выглядели стильно и гламурно.

Артисты братья Джонас
Артисты братья Джонас
Фото: Getty Images

Триумфатор вечера Билли Айлиш выбрала весьма своеобразный наряд, но с ее зеленым цветом волос, очками – смотрелось все гармонично.

Певица Билли Айлиш
Певица Билли Айлиш
Фото: Getty Images

Покорила своим платьем и певица Ариана Гранде. Девушка вышла на красную дорожку в пышном сером наряде, в котором напоминала хрупкую куклу.

Певица Ариана Гранде
Певица Ариана Гранде
Фото: Getty Images

А вот Lil Nas X появился в кастомизированном костюме Versace, будто ковбой. Не хватало только розовой лошади.

Певец Lil Nas X
Певец Lil Nas X
Фото: Getty Images

Напомним, накануне церемонии награждения премии Грэмми 2020 разгорелся скандал. Организаторы отменили выступление Тейлор Свифт на шоу. Предполагалось, что артистка откроет вечер хитом из альбома Lover.

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