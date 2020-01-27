Грэмми 2020: самые необычные наряды звезд с красной дорожки
На красной дорожке артисты блистали в ярких нарядах
В США состоялась церемония награждения премии Грэмми 2020, где награждали артистов за достижения в музыке. На красной дорожке в этом году царили эпатаж, гламур и роскошь. Мужчины выбирали яркие кислотные цвета для своих нарядов, а женщины – пайетки, блестки и пышные юбки.
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Предлагаем посмотреть на самые яркие и запоминающиеся наряды с красной дорожки премии Грэмми 2020.
В первую очередь отличился Билли Портер. В платье он уже появлялся на публике еще в прошлом году на церемонии премии Оскар. Теперь же мужчина позировал в ярком голубом костюме, расшитом стразами. Образ дополнила шляпа со стразами.
Не менее роскошно выглядела и модель Хайди Клум, которая по явилась на публике в блестящем платье. Однозначно один из лучших нарядов вечера.
Покорили публику и братья Джонас, которые выглядели стильно и гламурно.
Триумфатор вечера Билли Айлиш выбрала весьма своеобразный наряд, но с ее зеленым цветом волос, очками – смотрелось все гармонично.
Покорила своим платьем и певица Ариана Гранде. Девушка вышла на красную дорожку в пышном сером наряде, в котором напоминала хрупкую куклу.
А вот Lil Nas X появился в кастомизированном костюме Versace, будто ковбой. Не хватало только розовой лошади.
Напомним, накануне церемонии награждения премии Грэмми 2020 разгорелся скандал. Организаторы отменили выступление Тейлор Свифт на шоу. Предполагалось, что артистка откроет вечер хитом из альбома Lover.
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