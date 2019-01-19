Группа в зеленых купальниках: Кайли Дженнер одинаково оделась с дочерью и подругой

Звезда устроила фотосессию в отеле у моря

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер, которая регулярно постит на своей странице в Instagram всевозможные снимки, порадовала фанатов новыми яркими кадрами. На них модель запечатлена в компании своей дочери, 11-месячной Сторми, в купальниках ярко-салатового оттенка.

Кайли Дженнер. Фото: instagram/kyliejenner

На некоторых фото с ними также можно увидеть давнюю подругу Кайли Джорджину Вудс, также примерившую купальный костюм этого же оттенка.

Кайли Дженнер. Фото: instagram/kyliejenner

"Люблю этих двоих больше, чем саму жизнь", – подписала пост Дженнер.

Кайли Дженнер. Фото: instagram/kyliejenner

А несколькими часами позднее выложила фото, на котором сидит на закате дня в прибрежном кафе, а за спиной звезды тихо плещутся воды океана. При этом на Кайли надето облегающее платье сочного лимонного оттенка – напомним, неоновые цвета модны в этом сезоне.

Кайли Дженнер. Фото: instagram/kyliejenner

Между тем, ранее Кайли похвасталась прозрачным платьем, сплошь усыпанным кристаллами.