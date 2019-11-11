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Гвен Стефани признали иконой стиля: фото

Американская певица произвела фурор на красной дорожке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:16
Гвен Стефани
Гвен Стефани
Фото: Getty Images

Знаменитая американская певица Гвен Стефани во время церемонии вручения премий People's Choice Awards была признана иконой стиля. Отметим, что в 2018 году этим статусом владела британская дизайнер и супруга футболиста Дэвида Бекхэма – Виктория Бекхэм.

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На ежегодной церемонии премии People's Choice Awards 2019 звезды награждаются по итогам голосования зрителей. На мероприятии присутствовали такие знаменитости, как: сестры Кардашьян, Дженнифер Энистон, Пинк, Зендая и другие.

Для эффектного появления на красной дорожке церемонии Гвен Стефани выбрала белое платье со шлейфом и черным бантом от бренда Verа Wang. Интересно, но на платье красовалась надпись fashion icon, что в переводе с английского как раз означает "икона стиля". Образ певицы довершали бархатные перчатки и черные ботфорты.

Икона стиля – Гвен Стефани
Икона стиля – Гвен Стефани
Фото: Getty Images

Во время получения награды на сцене певица заявила, что на ее чувство стиля повлияли мама и бабушка: "Это был врожденный инстинкт, потому что в доме было всегда очень много классной одежды".

Напомним, Гвен Стефани любит появляться на публике в ярких и эффектных нарядах. Например, несколько лет назад на вечеринку в честь "Оскара" она надела прозрачное платье красного цвета со вставками из шелка из кутюрной коллекции российского бренда yanina couture.

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